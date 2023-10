Mirador del Tequendama seguirá avanzando, pese a negativa de MinCultura: Alcalde de Soacha

Bogotá

Este 4 de octubre, el Ministerio de Cultura negó el aval para la implementación del proyecto denominado ‘Mirador Jardines Colgantes del Tequendama’, que contemplaba la instalación de un puente de vidrio y una zona de servicios constituida por parqueaderos y locales comerciales en las inmediaciones de la zona de influencia del Bien de Interés Cultural Casa Museo Salto del Tequendama.

La decisión del Ministerio de cultura, se da porque, según ellos, el proyecto “no tuvo en cuenta los valores estéticos que dieron lugar a la declaratoria del inmueble Casa Museo Salto del Tequendama ni contempló el potencial arqueológico del lugar, siendo esta una de las zonas arqueológicas más importantes de América. Tampoco presentó un concepto previo favorable”.

Ante esto, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, reiteró que el proyecto turístico seguirá avanzando, a pesar de la respuesta negativa que recibió hoy, e insistió en que no se pueden aprobar o no proyectos basados en la subjetividad de los funcionarios, por lo que le pidió al Ministerio definir la reglamentación puntual para poder avanzar en esos requerimientos y sacar adelante la obra.

“Ellos siguen hablando de un proyecto de hace dos años que es un puente, nosotros estamos hablando de un mirador, el puente es un concepto de unión, nosotros no estamos uniendo nada, la reserva ambiental no la estamos uniendo, por lo que ese concepto ya cambió, por lo que el proyecto actual no afecta para nada el tema ambiental y tampoco el tema cultural”, insistió el mandatario, quien agregó que hay que ir a aclarar estos temas al Ministerio.

Cabe relatar que, los estudios y diseños de este proyecto ya están listos, además, la Alcaldía ya cuenta con la aprobación del Concejo Municipal vía endeudamiento para la ejecución del proyecto, que tendrá un valor cercano a los $100.000 millones.