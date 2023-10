Lara propone que personal de la salud y fuerza pública no tengan pico y placa

Colombia

De acuerdo con el aspirante, en caso de ganar la contienda electoral, una de las primeras propuestas que pondría en marcha es permitir el uso del carro durante las 24 horas del día al personal médico, es decir, especialistas de la salud, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, farmacéuticos hospitalarios y demás.

Según Lara, esta misma medida sería aplicada a la fuerza pública, oficiales o suboficiales de la policía y ejército nacional.

“El personal de la salud que trabaja en Bogotá NO tendrá pico y placa y el personal de seguridad que protege a los bogotanos tampoco tendrán pico y placa. Este será un privilegio para que puedan llegar más rápido a sus casas y trabajo para cuidar mejor a Bogotá”.

Por otro lado, el candidato se refirió a su propuesta de modificar el pico y placa, asegurando que este iría desde las 6:00. a.m. hasta las 10:00. a.m. y retornaría desde 3:00. p.m. hasta las 8:00. p.m. Lara indicó que no habría rotación de pico y placa.

De igual manera, afirmó que el actual sistema de “pico y placa solidario” es “nefasto”, por lo que en caso de ser mandatario de la capital lo eliminaría por completo.

“En mi gobierno trataremos de poner al ruedo buses para trayectos cortos y deben ser eléctricos, quienes tienen un carro no deben pagar $2.000.000 y hasta $4.000.000 por usar su carro y eximirse del pico y placa, pues es nefasta esa medida”.

El aspirante, que de acuerdo con la encuesta INVAMER, se ubica como el quinto candidato por el que votarían los bogotanos, con un 5,2% de la intención de votos, aseguró que el reto de Bogotá es dejar de lado el continuismo y los paradigmas antiguos de cómo gobernar la ciudad.