“Una violación al debido proceso”: Peralta dice que no ha sido notificada de investigación por UNGRD

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, se pronunció luego de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia habría abierto una investigación preliminar en su contra por el caso de la UNGRD.

La congresista aseguró que hasta el momento no ha sido notificada formalmente de esa decisión y cuestionó la filtración de información reservada del proceso.

“Quiero informarle al país y a mis seguidores que no he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y si así lo fuera, a mí lo que me corresponde es hacer lo que he venido haciendo: defenderme con la verdad y con transparencia”, dijo.

Y agregó: “Aquí lo que resulta grave es que hayan filtrado información sobre un caso que se supone debe estar amparado por la reserva legal del proceso. Exijo garantías, aquí hay una falta evidente de garantías y una violación al debido proceso”.

Incluso dijo que se estaría intentado politizar el caso: “¿Cómo así que nuevamente intentan politizar un caso que debe regirse por la imparcialidad de la justicia y la celeridad en resolverlo?”, dijo.

Finalmente, señaló: “Quiero decirle a mi pueblo, a los pueblos indígenas y a todos los que me han acompañado en mi historia política que aquí voy a estar, con la frente en alto, trabajando por el país”, concluyó.