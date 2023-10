Fiscalía, CNE y conspiraciones: los últimos frentes de batalla del Presidente

En Hora20 el análisis a los frentes de batalla que abre el presidente Petro en su cuenta de X, pues en menos de 24 horas se ha ido contra la Fiscalía asegurando que se le compulsa copias tras un interrogatorio que considera no legal, dijo que sus actos de precampaña están por fuera de la ley de financiación de campañas y también aseguró que los órganos de control se han ido a fondo contra los líderes del progresismo, esto tras las decisiones del CNE y dijo que tras ser certificados en derechos humanos por Estados Unidos, quieren tumbar a su gobierno. Por último, una mirada a lo que dijo el presidente esta tarde en el acto de perdón por falsos positivos.

Como un recuerdo de cuando estuvo en el Palacio de Liévano, el presidente Gustavo Petro es una figura dispuesta a abrir varios frentes de batalla al mismo tiempo, sobre distintos temas, con diversas figuras y en distintos escenarios. Fiel a esa tradición el presidente en menos de 24 horas ha abierto varios frentes de batalla en temas políticos, judiciales, internacionales y electorales. El que más ha tenido resonancia ha sido la respuesta que dio vía X anoche sobre las 11:10 en el que dijo que la compulsa de copias de la Fiscalía en su contra para que se si indagara en el CNE, Corte Suprema y Comisión de Acusaciones, estaba basada en un interrogatorio no legal y dijo que es un golpe a la constitución; una nueva discusión con una Fiscalía con la que desde hace meses mantiene una tensa relación.

En ese sentido, abre el segundo frente de batalla y dice que la supuesta financiación de un acto de campaña se habría dado cinco meses antes de comenzar la campaña, con lo cual, dice que ese evento de la P gigante que se llevó a cabo en Barranquilla no está cobijado por la ley de financiación de campañas. Sin embargo, no afirma que el empresario Euclides Torres haya financiado dicho acto de “precampaña”. Ante estas afirmaciones, surgieron críticas al presidente por la manera como se llevaron a cabo este tipo de eventos que se dieron en varias ciudades del país antes de que arrancara formalmente la campaña presidencial.

El tercer frente en estas 24 horas tiene que ver con la afirmación del presidente esta mañana diciendo que los órganos de investigación que fueron escogidos por el gobierno anterior decidieron irse de fondo contra líderes del progresismo, haciendo referencia a la caída de la candidatura de Patricia Caicedo, aspirante a la alcaldía de Santa Marta y hermana del gobernador Carlos Caicedo, a la candidatura de Rodolfo Hernández y Tulio Gómez, “han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales”, afirmó. Por último, el presidente celebró que el país fuera certificado por el respeto de derechos humanos, un asunto, que considera, lleva a que el gobierno se atacado y buscar ser derribado por cómplices de crímenes.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Cháves, abogado con especialización en Derecho Internacional de los derechos humanos, ex viceministro de Transporte, columnista y docente en políticas públicas e integrante de la Escuela de Liderazgo para Colombia, planteó que la crisis tiene aristas y que una de esas, tiene que ver con el uso de las redes sociales, “las métricas son diferentes, el manejo de crisis por alcance, interacción, seguidores, no es una métrica dirigida a ver impactos y consecuencia en institucionalidad y el manejo de política pública, es una crisis personal”. Agregó que en el enfrentamiento Presidente-Fiscal, las referencias que son personales, se deja de lado a las instituciones y lo que representan.

Planteó que estamos ante la disyuntiva de judicializar la política y de politizar la justicia, con lo cual, dice que solo queda un apoyo a las instituciones y confiar en las fórmulas de pesos y contrapesos.

Mábel Lara, periodista, analista y exmiembro del equipo negociador con el Eln, señaló que la confrontación ente Fiscal y Presidente, sí parece tener tinte electoral, “uno se pregunta si eso es oposición o si eso es control, a nadie le convienen esas peleas que terminan perdiendo credibilidad, eso es complejo en términos de imagen, los medios debemos hacer doble ejercicio sobre el momento en el que se publica y para qué. Hay distorsión que afecta la democracia, los medios jugando al poder, redes en medio de contienda, tensiones y enfrentamientos como los del fiscal y el presidente; a veces no se decanta lo que sucede más allá”.

Destacó en el tema del CNE que si hay indicios de irregularidades se debe actuar, pero que no se puede asociar a actos políticos.

Para Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, las actuaciones de la Fiscalía se entienden más allá que en proceso judicial, “tienen intencionalidad política, cuando capturaron a Nicolás Petro y se hizo el espectáculo, cuando se filtran videos hay intencionalidad de unas declaraciones que hace en interrogatorio y que son antes de que cambiara de posición y ahora el Fiscal compulsa las copias”. En ese sentido, dice que se pierde la arquitectura institucional, “se pierde la confianza en instituciones y en quienes están en las ramas del poder público porque el fiscal no cumple con su papel y se actúa produciendo estos hechos para afectar al Presidente”.

Sobre lo que ha dicho el presidente ante las conspiraciones, detalló que el mandatario muestra la realidad, “creo que sí hay actuaciones que pretenden desestabilizar al país, lo del Fiscal es un espectáculo o el tema de la terna con gente que cumple requisitos y ahora se dice que se va a politizar la corte porque es un magistrado de nueve”.

Iván Cancino, abogado, profesor universitario y columnista, explicó que el presidente tiene especial fuero de protección y que en ese sentido si una persona asegura que el presidente cometió un delito, se debe parar esa declaración para que se adelante una investigación profunda, “eso puede rayar lo ilícito y la lealtad que se debe tener por parte del fiscal que dirige el interrogatorio, en lo segundo, el Presidente tiene toda la razón, el interrogatorio es lícito, lo que es ilícito es la filtración, eso tiene protección especial, que solo es utilizada contra Nicolás y los que nombre en su caso”.

Con lo cual, detalló que el video de Nicolás Petro es un criterio orientados para nuevas investigaciones o para indagaciones, pero no es ni una denuncia ni una noticia criminal, “una cosa es que no sea prueba y otra es que sí es criterio orientador, pero no se puede utilizar ni en contra del presidente ni en contra de Nicolás Petro”.