Distrito de Barranquilla reclama medidas del Gobierno para evitar quemas en Isla Salamanca

Para sembrar maíz, se estarían provocando incendio en el Parque Isla Salamanca, según el Distrito de Barranquilla, que reclama medidas por parte del Gobierno Nacional para atender esta problemática.

Edgardo Saucedo, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, manifestó que tras el reciente incendio en el Parque Isla Salamanca, se hallaron sembrados de maíz que se hacen esporádicamente, lo que provoca conflagraciones que se salen de control, por lo que las personas abandonan la zona y no notifican a las autoridades.

Saucedo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se puedan activar mayores medidas que permitan darle una solución a esta problemática.

“Esos terrenos baldíos y extensos, de no estar Barranquilla, fueron foco de incendio permanente y sometidos al estrés. Hoy no tuviéramos manglar, sino sembrado de maíz y quién sabe cuántas cosas más. Estas personas lo hacen esporádica y muy controladamente, pero luego las quemas se salen de control y se van. Cuando ya quiere llegar la brigada, dos horas después por la zona de difícil acceso, ya no hay nadie y no se pueden hacer capturas”, dijo.

El funcionario aseguró que se requieren medidas más urgentes, asegurando que desde el Distrito están limitados, teniendo en cuenta que las zonas donde ocurren las emergencias, no corresponden a Barranquilla ni el departamento del Atlántico.

LEA TAMBIÉN: Nicolás Petro asistirá a declaración citada por defensa del presidente