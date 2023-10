Concejo de Cúcuta no está recibiendo proyectos de la Alcaldía

Cúcuta

Un fuerte reclamo se realizó en las últimas horas por parte del concejo municipal de Cúcuta al alcalde Jairo Yáñez. En el tercer día de sesiones ordinarias y no se ha radicado ningún proyecto de acuerdo.

Para los munícipes esto es grave, tomando en cuenta que podría haber una estrategia de “presentar los proyectos de último momento esperando que se aprueben de forma apresurada sin mucho debate”, lo que a juicio de algunos es una mala práctica que se habría registrado durante esta administración.

Iniciativas guiadas hacia el sistema educativo, beneficios a contribuyentes, movilidad, asistencia social y otros temas más siguen en mora, expuso el concejal Arbey Torres dijo a Caracol Radio que “hasta ahora no se ha bajado ningún proyecto, no hay iniciativas de parte del alcalde, se supone que deben bajar algunas como una especie de traslados presupuestales, pero a hoy no han presentado aún nada”, señaló el munícipe.

De igual forma manifestó que el concejo cumple con la obligación de venir a sesionar y decir presente “pero a veces da pena con la comunidad cucuteña el venir solo a decir presente y ver que no hay iniciativas por parte del alcalde”, detalló.

Por último, criticó “hombre, ya se les fue el tiempo, ya lo que resta de este año no va pasar nada, son tres meses y lo que no lograron hacer en tres años y medio, no lo lograrán en tres meses”, manifestó que iniciarán los debates de control político en la corporación.

Por ahora están enviando un ultimátum para que el alcalde acate las recomendaciones y en el menor tiempo posible ofrezca propuestas que puedan ser discutidas, entre ellas la destinación de recursos que beneficien al municipio.