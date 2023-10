No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos: Petro a grupos armados

Colombia

Desde el Cauca, el presidente Gustavo Petro hizo varias advertencias a los grupos al margen de la ley que se encargan de las economías ilegales y que no han acogido el llamado a la paz, el mandatario aseguró que él fue quien ordenó la presencia militar en El Plateado y que no va a retirar las tropas.

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado, yo la di, ahí no puede haber confusión, sinceramente, después que habían matado a unos policías por allá en otros pueblos”, señaló el mandatario.

Seguido a esto el jefe de estado aseguró que no hay que ser ‘hipócrita’ refiriéndose a quienes han mostrado su interés en hacer parte de la política de paz total, pero siguen delinquiendo.

“No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma. Eso no se permite. O se es revolucionario o se es revolucionario. Pero hay una gran diferencia entre Pablo Escobar y el sacerdote Camilo Torres Restrepo. No que no se confundan las vidas de unos y de otros en la historia de Colombia”, señaló.

El presidente insistió en que el narcotráfico ha construido instrumentos armados que los llama de maneras diferentes “Que sirven para cuidar cultivos. Que sirven para controlar a la población. Que sirven para quien quiera destruir esa economía no entre. Y que a cambio se permite una lógica de crecimiento a partir del dinero del narcotráfico”.

El mandatario aseguró que su gobierno quiere la paz en el Cauca pero que no se puede degradar la palabra paz, “la palabra cese al fuego, cuando a veces se instrumentaliza simplemente para ganar un tiempo para hacer más ganancias a partir del traqueteo”.