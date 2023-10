Emergencia inexequible, ¿qué implica para el Gobierno y La Guajira?

En Hora20 el análisis a los hechos con los que inicia al semana. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto que declaraba la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, se analizaron los efectos para el gobierno y el departamento, las soluciones para enfrentar la crisis y los errores que cometió el gobierno. Después una mirada a la terna que envió hoy el presidente Petro al Senado para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Por último, la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, el efecto político, electoral y el revolcón que genera en la ciudad.

Después de una amplia discusión, de conceptos envidos por distintas entidades y de la audiencia del presidente Petro ante la Corte Constitucional, el alto tribunal determinó que el decreto 1085 que declaraba la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira es inexequible, en pocas palabras lo deja sin efecto. Aunque se hace la salvedad que se difieren los efectos a un año en lo que tiene que ver con la amenaza del agravamiento de la crisis humanitaria por menos disponibilidad del agua y temas relacionados con saneamiento básico, en ese sentido, la Corte dejaría sin piso el resto de decretos que tomaba medidas extraordinarias en temas como la salud, comercio, turismo, sobretasa de la tarifa de energía y educación, excepto lo relacionado con el agua como el Instituto del agua y el patrimonio autónomo que se encargaría de proyectos relacionados con el recurso.

En tercer lugar, la Corte exhorta al Congreso y al Gobierno para que adopte las medidas necesaria con el fin de superar la crisis estructural en el departamento, así como el fortalecimiento de instituciones en temas relacionados con cambio climático. Esta decisión que terminó en una votación de seis contra tres magistrados, tendría efectos directos sobre el departamento y los problemas que padece, pues el gobierno argumentaba que la crisis que se ha profundizado en el departamento, que las problemáticas persisten y que hay un posible agravamiento ante el Fenómeno del Niño, lo cual, serían hechos sobrevinientes que permitía argumentar la permanencia de una medida excepcional como es la declaratoria de emergencia económica, la cual requiere un hecho sobreviniente para pasar el examen en la Corte Constitucional.

Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador de la república, investigador en temas de conflicto, recordó que la Corte en 2022 habló de la anormalidad normal, eventos que son anormales, pero que no son sobrevinientes que indiquen que un panorama difícil esté peor, “creo que la Corte acá aplica lo mismo, no veo que sea contradicción, es diferido, pero en los últimos meses no ha pasado nada grave, se cuidan formas institucionales y lo segundo es que las herramientas jurídicas son suficientes para corregir eso”. De otro lado, dijo que no ve ambiente en el congreso para que pasen esas iniciativas, pues ahora se está sesionando solo dos veces por semana y después de elecciones, dice que habrá un Congreso dividido, esto sumado a una agenda legislativa del Gobierno atascada.

En lo relacionado con lo ocurrido en Medellín, dijo que está en juego lo que pase con el partido Independientes de Quintero, “ningún candidato es fuerte en eso y él tiene que crear un aparato para la campaña del 2026, impulsa a Upegui, hace gira por todo el país, lo veremos en muchas zonas; él tiene esa necesidad”.

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, la Corte toma una decisión salomónica porque afirma, la crisis del agua es permanente y no se pueden limitar las posibilidades de llevarles agua, “eso es punto aparte e interesante, pero esto era crónica de fallo anunciado, eso se sabía desde el primer día, que sería excepcional y que no se concedería el decreto porque no estamos todavía en Niño, ni vemos efectos catastróficos”. Detalló que lo ocurrido deja al descubierto la idea del gobierno y del presidente de legislar él mismo saltándose al congreso, “recuerden que desde que llegó a la presidencia él ya había dicho que iba a declarar emergencia por invierno, no le dio para esa emergencia y ahora entonces lo del Niño, esto con un ánimo de legislar sin pasar por el Congreso porque es que el Congreso le estorba porque no ha conciliado, no hay acuerdos”.

Sobre el caso Quintero, dijo que él generaba odio y atacaba modelos de empresa, Estado y academia como el GEA. Por otro lado, dijo que en la ciudad pueden pasar muchas cosas y que el triunfo de Federico Gutiérrez no está asegurado.

Jaime Arrubla, abogado, profesor universitario, decano de la Facultad de Derecho de la UPB y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó que lo que dice la Corte es que los problemas de La Guajira no son de coyuntura, son de estructura, no son nuevos y que vienen de tiempo atrás y cuando se trata de situaciones de esa naturaleza no cabe emergencia constitucional, “eso quiere decir que el Presidente produce decretos con fuerza de ley y teníamos antecedentes en el pasado”. Resaltó que la Corte toma la decisión de manera dividida y que se considera que la crisis en La Guajira es estructural y que viene de tiempo atrás, con lo cual, no se cumple con la exigencia de inmediatez, “lo que hubo es algo insólito, pero la Corte consideró que lo del agua es tan delicado que le extiende efectos hasta 02 julio 2024 para que el Gobierno presente todas las medidas necesarias porque es un problema calamitoso, eso es una excepción frente al agua potable porque eso es jugar con vida de los niños”.

Sobre la terna para elegir magistrado en la Corte Constitucional, detalló que en todos los gobiernos se ha visto que el presidente terne gente que conoce porque eso tiende a generar confianza y asegura que el hecho de haber trabajado con el gobierno, no quiere decir que haya un impedimento.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, planteó que el presidente declara emergencia, la cual se advierte, se puede caer, que en el segundo acto se caen los decretos que se anticiparon, “entonces la Corte envía mensaje al Gobierno diciéndole que no pueden estar y el Gobierno está tanteando los límites de qué tanto se puede salir con la suya sin pasar por el congreso porque le cuesta pasar proyectos; estos decretos tocaban temas hasta plan piloto de reforma a la salud del gobierno vía decretos, el gobierno trataba de imponer allá algo que no ha pasado por Congreso”.

Por último, dijo que Quintero es el alcalde del populismo, la posverdad y la polarización, “es de una ligereza, se toma las cosas poco en serio, el video del cambio el primera, eso de que tan chistoso y me escudo en palabra para evadir límites de la ley, se muestra la poca seriedad y que no trató ese cargo con dignidad”.