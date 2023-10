Alcaldía de Bucaramanga radicó proyecto que busca modificar el POT

Bucaramanga

En este nuevo periodo de sesiones ordinarias en el concejo de Bucaramanga y faltando menos de tres meses para que finalice el mandato de Juan Carlos Cárdenas, el alcalde radicó el Proyecto de Acuerdo N° 044 de 2023 con el busca que se hagan modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial para el periodo 2014-2027.

La concejal Marina Arévalo habló sobre este Proyecto y señaló que aún no conocen el texto y que “es un proyecto que nos sorprende, ya se había dicho que no lo iba a traer, era la última novedad que había dado la administración, no entendemos por qué lo está trayendo cuando hay otras prioridades”.

Agrega la concejal que en este momento es prioridad el proyecto sobre la liquidación del ente gestor de Metrolínea y además el del presupuesto para el próximo año y que están a la espera de que sean radicados por el mandatario para que se puedan estudiar en los próximos días.

“Yo esperaría que no tenga ninguna intención de beneficiar a ningún sector porque esto es lo que se mueve en estos proyectos improvisados, otros interés oscuros y menos el interés fundamental en beneficio de la ciudad”, agregó Arévalo.

A este Proyecto de Acuerdo aún no se le ha asignado concejal ponente y hay que recordad que el partido Liberal y Cambio Radical en los últimos días se declararon en oposición al alcalde y por ejemplo, lo militantes liberales tienen la obligación de votar negativo a los proyectos que presente la administración.