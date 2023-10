La IA resuelve el misterio: estos fueron los culpables de la extinción de los dinosaurios

Mucho se viene hablando en el campo científico sobre la extinción de los dinosaurios. Así las cosas, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Geology, este hecho ocurrió de manera repentina durante una catástrofe debido al impacto de un meteorito en la Tierra hacia el final del período Cretáceo, hace unos 65 millones de años.

Sin embargo, ahora con la ayuda de la tecnología se decidió acudir a un modelo de inteligencia artificial para llegar al fondo de este asunto y la conclusión fue que un hecho marcó para siempre el rumbo del planeta y generó todo tipo de reacciones a nivel global.

¿Qué encontraron?

En primer lugar, aseguran que el asteroide Chicxulub fue el que chocó con sus 10 kilómetros de diámetro contra la costa de la península de Yucatán provocando tsunamis gigantes y lanzando grandes cantidades de polvo a la atmósfera que acabaron cubriendo todo el cielo. Dicho impacto y el mismo inviertno provocaron la extinción de los dinosaurios y de las tres cuartas partes de la vida en la Tierra.

Otra teoría segura que 300.000 años antes de la llegada de Chicxulub y 500.000 años después de su impacto contra el planeta, los volcanes de la zona de las Traps del Decán, región de gran actividad volcánica al oeste de India, ya estaban emitiendo cantidades abismales de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera. Los efectos de estos gases conllevaron a provocar un evento de extinción masiva.

El caso definitivo

Sumado a lo anterior, otro estudio que fue publicado en la Revista Science considera que el caso va más allá y las enormes explosiones de gas producidas por las erupciones de las Trampas del Decán fueron las únicas con tal poder destructivo que lograron acabar con todo lo que veían a su paso.

“Se pueden recrear las condiciones ambientales que podrían causar la extinción de los dinosaurios únicamente por el vulcanismo, como si el asteroide no existiera. Pero, por supuesto, no podemos descartar el hecho de que el asteroide definitivamente no alegró a los dinosaurios. Los hallazgos refuerzan la idea de que el vulcanismo perturbaba la atmósfera y el clima mucho antes que el asteroide”, comentó el geólogo Alexander Cox, autor del estudio, en declaraciones a Wired.

¿Qué reveló la inteligencia artificial sobre el caso?

El modelo planteado analizó los datos de forma independiente y sin la intervención humana para determinar la cantidad de dióxido de carbono y dióxido de azufre necesaria para producir las alteraciones climáticas y del ciclo del carbono que observamos en el registro geológico.

“Estas cantidades resultaron ser coherentes con lo que esperábamos ver en las emisiones de las Traps del Decán”, explicó Brenhin Keller, profesor adjunto de Ciencias de la Tierra y coautor del estudio, en una nota de prensa compartida por el Dartmouth College.

Según explican los investigadores, su modelo consiguió analizar más de 300.000 escenarios de posibles emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y productividad biológica en los años anteriores y posteriores a la extinción. Luego utilizaron un modelo de aprendizaje automático conocido como Markov Chain Monte Carlo, similar al que usan los teléfonos para predecir lo que vamos a escribir a continuación, para comparar los resultados y llegar a un escenario que coincida con los datos del registro fósil.

Más sobre lo que dijo la Inteligencia Artificial

La cadena de eventos que acabó con los dinosaurios empezó con las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Estas emisiones se produjeron de manera desigual, lo que dio lugar a una mezcla atmosférica que provocó un movimiento climático mortal. Si una especie era capaz de adaptarse al calor no podría sobrevivir el frío reinante 50.000 años más tarde.

Entre otras cosas, esta actividad volcánica generaría lluvia ácida y una acidificación de los océanos que no solo acabaría con la vida de las plantas, sino que también afectaría a toda la cadena alimenticia. Mataría de hambre a todos los animales herbívoros que se alimentaban de plantas y a los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros.

En medio de ese escenario apocalíptico cayó el Chicxulub y su onda expansiva acabó con los seres vivos que había alrededor de la zona de impacto. Al caer en una zona rica en azufre, éste salió disparado hacia la atmósfera junto con diminutos escombros de piedra y vidrio y creó una densa cortina de polvo que envolvió el cielo y tapó el Sol, acelerando el exterminio.