Comienza la semana conociendo las nuevas canciones y álbumes de tus artistas favoritos

JUANES lanza, en formato digital, el álbum ‘VIDA COTIDIANA (DELUXE VERSION)’. Aclamado como el álbum más personal de Juanes hasta la fecha combinando una fusión de sus primeros días de rock y sus raíces folclóricas con la profunda, madura e introspectiva examinación del genio de la composición, el álbum, reconocido por miembros de La Academia Latina De La Grabación, labró el camino para que recibiera cuatro nominaciones adicionales al Latin GRAMMY incluyendo - ÁLBUM DEL AÑO, MEJOR ÁLBUM POP/ROCK & MEJOR CANCIÓN ROCK. Juanes comparte aún más con ‘VIDA COTIDIANA (DELUXE VERSION)’ agregando dos canciones “Semilla” (un homenaje a sus hijos Luna, Paloma & Dante), y el nuevo tema principal “La Versión En Mi Cabeza”.

“Me siento vivo” es el nuevo proyecto David Bisbal. Hace referencia al momento vital en el que se encuentra el artista, tanto en su vida personal como profesional. En este sentido, las canciones que componen la columna vertebral de “ME SIENTO VIVO” respaldan esta sensación, aportando una naturalidad y honestidad que reflejan musicalmente este momento tan concreto y personal por el que pasa el artista.

Este nuevo disco reúne una mezcla de estilos musicales en los que destacan las bases de pop latino contrastado con algunas baladas románticas, propias del estilo de David Bisbal. Los temas abordados en el álbum son el amor, la esperanza o la importancia de vivir el presente con pasión y energía.

El artista colombiano, Feid, presenta su álbum más versátil hasta la fecha, con un enfoque más global que amplía sus sonidos con una impresionante producción y que una vez más demuestra su gran habilidad para la composición. ‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, “Are You Afraid of the Dark?”

‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ es muy importante para Feid porque representa un período de evolución en su carrera y su catálogo se sigue expandiendo en diferentes sonidos. Además, el tema de la oscuridad suele asociarse con la negatividad, pero en este caso, Feid lo ve más como una oportunidad para ser valiente y salir de su zona de confort.

U2 ha grabado una nueva canción titulada Atomic City, el sencillo producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, fue grabado en Sound City en Los Ángeles y llega antes de la próxima serie de fechas de la banda en Sphere en Las Vegas celebrando su álbum de 1991 Achtung Baby.

Atomic City es un homenaje de 3 minutos y medio al espíritu magnético del post punk de los 70 con un guiño a Blondie, cuyo trabajo pionero con Giorgio Moroder inspiró e influyó en la banda. Bono dice: “Es una canción de amor a nuestro público...’donde estés tú es donde estaré yo’”.

Atomic City es a su vez un apodo de los años 50 para Las Vegas, de una época en la que la fascinación nuclear invadía la nación y la ciudad se promocionaba como centro de turismo atómico debido a su proximidad al sitio de pruebas atómicas de Nevada.

Esteman, el destacado artista colombiano, se embarca en una emocionante travesía musical con una colaboración verdaderamente mística. En esta ocasión, Esteman se une al poderoso grupo de indie rock argentino Bandalos Chinos para presentar su más reciente sencillo titulado “Mística”. Esta colaboración es un testimonio del talento multifacético de Esteman y su habilidad para fusionar diversos géneros musicales bajo un sonido único..

Charlie Zaa vuelve con fuerza y emoción para deleitarnos con su nuevo sencillo “Si te vas”. un “power-vals” dedicado al despecho, como primer sencillo de su próximo álbum multi género que saldrá a la luz en el 2024.

Con una trayectoria impecable y una voz inigualable, Charlie Zaa ha conquistado corazones en todo el mundo con su estilo único y su interpretación magistral de los boleros y el romance. Ahora, en esta nueva etapa de su carrera, nos sorprende con un enfoque fresco y renovado, manteniendo la esencia romántica que lo caracteriza.

“Ahora Estoy Mejor” es la nueva propuesta musical de La Orquesta femenina Canela que, buscando un sonido muy actual, se decidió por la Cumbia Urbana.

“Este es un estilo que fácilmente llega a todas las generaciones y cuenta con un mensaje de empoderamiento de las mujeres. Se trabajó con Andrés Gómez en la producción y Luis Brand fue el encargado de escribir la canción”, comenta María Fernanda Múnera, directora de la Orquesta Canela.

“Encanto Vallenato”, esta nueva y vibrante agrupación vallenata que promete cautivar los corazones de los amantes de la música en todo el país y el mundo. Esta colaboración une a dos prodigiosas voces y talentosas acordeonistas: Isabel Sofia Picón, de tan solo 15 años, y Leidy Salgado, con 20 años de edad.

La alianza entre Isabel Sofia y Leidy Salgado, bajo el sello de CODISCOS, da vida a un proyecto juvenil que fusiona la riqueza tradicional del vallenato con una frescura y energía innovadoras. Ambas artistas, reconocidas por su destreza en el escenario y su dominio del acordeón, prometen una experiencia musical única que seguramente resonará en emisoras de todas las regiones y plataformas digitales.