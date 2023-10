Instaladas sesiones ordinarias en el concejo de Bucaramanga

Bucaramanga

Con la presencia de los nuevos concejales Martín Otero y Carolina Iguavita se instaló el tercer periodo de la sesiones ordinarias en el concejo de Bucaramanga.

Este periodo que inició el 1 de octubre y va hasta el próximo 30 de noviembre contempla temas importantes para la ciudad como el presupuesto del municipio y la posible liquidación del sistema de transporte masivo Metrolínea.

Sin embargo, hubo molestia porque a la instalación no asistió el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas ni ningún otro funcionario de la administración municipal.

Hoy, panelatón en el área metropolitana

“El alcalde de Bucaramanga no aparece, tampoco vino al último periodo de ordinarias del año, no apareció ¿en dónde está, hay alcalde en Bucaramanga? y cuando tiene el deber cívico de venir al concejo no aparece y eso es una falta de respeto que el alcalde no aparezca y no dé la cara a la ciudadanía”, dijo el concejal Danovis Lozano.

Por su parte el concejal Jorge Flórez que tomó el lugar de Jaime Andrés Beltrán expresó su preocupación porque a hoy no conocen detalles del Proyecto de Acuerdo que permitiría liquidar Metrolínea.

Colapsó parte de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja

“Yo no sé si esta administración ya está dando por enterado que está rompiendo relaciones con el concejo y por eso ya no presentan nada. En las redes sociales el alcalde había anunciado que iba a presentar ante esta corporación un proyecto de liquidación de Metrolínea porque no ha hecho nada para socializar la iniciativa”, manifestó Flórez.

La última en intervenir fue la concejal Marina de Jesús Arévalo, quien también expresó preocupación por los recursos que de momento están suspendidos para las obras en tres colegios de Bucaramanga, entre esos el Dámaso Zapata.

Hasta hoy hay plazo para acceder a cupos escolares en Bucaramanga

“He gestionado derechos de petición importantes, tenemos un sin número de obras con serias posibilidades de no terminarse en este periodo. Le pedí a la administración que nos entregaran informes, a mí no me van tomar el pelo, por la vía que me toque voy a tener la información sobre qué va a hacer con el empréstito suspendido”, dijo Arévalo.

Solo cinco concejales hablaron en la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias, los dos nuevos Martín Otero y Carolina Iguavita y Jorge Flórez, Danovis Lozano y Marina Arévalo.