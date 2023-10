Independiente Medellín rescata un empate con 10 hombres frente a Once Caldas

Once Caldas no pudo hacer valer la localía, ni el hombre de más, frente a Independiente Medellín y terminó empatando a dos. Jonathan Marulanda se fue expulsado a los 60′ minutos de partido por una doble amarilla.

Primera parte de estudio

El partido comenzó bastante accidentado, con muchos golpes y faltas para ambos equipos. Medellín tuvo la iniciativa, mientras que Once Caldas se replegó en los primeros minutos.

Al minuto 26′, llegaría el primer remate claro de la visita. Daniel Torres, tras una pared dentro del área, estrelló un balón en el poste derecho del portero Eder Chaux.

Minutos después, llegaría una preciosa habilitación de Anderson Plata para Luciano Pons que definió de primera y apurado por Andrés Correa. Excelente respuesta del portero Chaux que ya se convertía en figura.

Segundo tiempo de goles

Al minuto 55′, llegaría un remate desde la derecha que, tras el rebote de Chunga, cabecea Johar Mejía. El balón impacta en la mano de Jonathan Marulanda, por lo que, después de la revisión del VAR, se señaló pena máxima-

Segunda amarilla para el central que se fue expulsado. Dayro Moreno cambió el penal por gol con una frialdad impresionante. Con este tanto, llegó a las nueve anotaciones en el presente torneo, y a los 215 en el fútbol colombiano, cada día más cerca del récord de Galván Rey.

Al 65′, durmió Once Caldas en el fondo. Luis Orejuela no deja que la pelota salga y mandó el centro atrás. Increíblemente no la pudieron rechazar los dos defensores y el balón le cae a Daniel Torres, que sólo la tiene que empujar. Rápidamente empató el encuentro el equipo de Alfredo Arias.

A los 73′ minutos, llegaría un pase precioso de Luis Pérez hacia Juan Cuesta que le ganó la espalda a Daniel Londoño. El lateral definió de primera y por encima del portero Jose Chunga que poco pudo hacer.

Al 77′, balón en largo de Andrés Ricaurte para Plata que llegó absolutamente sólo por la derecha. Ingresó al área y enganchó, de largo pasó el ‘Pecoso’ Correa y Anderson definió con la pierna izquierda. Golazo de Medellín que otra vez empataba el encuentro.

El encuentro terminó empatado a dos, en un resultado que le sabe a poco al conjunto local. Medellín mantiene el invicto de 12 fechas y sigue en la parte alta de la tabla.

Siguiente fecha

Con este resultado, Once Caldas trepa hasta la casilla 12 del fútbol colombiano, pero sigue complicado con el descenso. La siguiente jornada visitará a Boyacá Chicó el domingo 8 de octubre a las 8:20 pm (hora colombiana).

Por su parte, Independiente Medellín queda cuarto, con 26 puntos tras 15 jornadas. En la siguiente fecha tendrá que enfrentar a Atlético Huila el domingo 8 de octubre. Sin embargo, entre semana tendrá que jugar como local frente al Cúcuta Deportivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia.