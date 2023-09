Carlos Vives recibe doctorado ‘Honoris Causa’ de la Universidad del Norte

La Universidad del Norte le otorgó a Carlos Vives el doctorado ‘Honoris Causa’ en Ciencias Sociales. La máxima distinción institucional para aquellos personajes que, a través de su quehacer, han promovido la identidad y la cultura del Caribe colombiano.

La decisión la tomó el Consejo Directivo de la universidad como una forma de enaltecer el legado de este artista samario en la conservación y proyección mundial de la tradición musical Caribe.

“Hoy me siento muy orgulloso, estamos aquí también por la nueva generación. Al final este camino me llevó a conocer y unirme con músicos increíbles que me enseñaron a entender todo esto”, dijo Carlos Vives.

Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, ha recalcado de Carlos Vives su aporte al desarrollo de la cultura de la región, que es uno de los principios de esta universidad barranquillera, y lo sitúa al lado de artistas como Lucho Bermúdez, Gabriel García Márquez o Alejandro Obregón, quienes dieron los primeros pasos para que la cultura nuestra encontrara un espacio dentro del imaginario nacional e internacional.

