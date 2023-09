¿William Amaral sigue sin convencer? Nacional tomaría una decisión con el DT brasileño

📌Tema Amaral: En Nacional si están revisando hojas de vida de técnicos, no ha convencido el fútbol del equipo.



➡️Sobre Leonel Álvarez me cuentan que a HOY no es una opción, consideran que el profesor no trabaja con jugadores de la cantera y eso es prioridad para el club. pic.twitter.com/RDY4Ol3ZWf