Junior quiere regresar al triunfo en su visita a Jaguares

Junior vs. Jaguares | Colprensa

Concluida la primera fecha de los cuartos de final de la Copa Colombia, este viernes 29 de septiembre se retoma la liga colombiana. Jaguares oficiará de local en el estadio Jaraguay de Montería, donde recibirá a Junior para disputar el partido válido por la decimoquinta jornada. El duelo que abrirá el itinerario del día dará inicio a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y pordrá vivir toda la acción a través de El Fenómeno del Fútbol.

Los felinos vienen construyendo una mala racha que los ubica en el puesto 18 de la tabla de descenso, con promedio de 1.13 al final de la fecha 14. Carlos Mario Hoyos llegó hace menos de diez días con la única misión de salvar la categoría. Se estrenó con empate 0-0 ante Alianza Petrolera en casa y fue sometido a su primer resultado en contra con un 2-0 a manos de La Equidad en la más reciente jornada.

Ahora, recibirá a los barranquilleros en un nuevo intento por salir del fondo de la tabla. Con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas, no solo están siendo condenados al penúltimo puesto, sino que los ubican en una penosa situación de cara al descenso. A falta de seis partidos, el futuro del equipo no pinta bien.

Por otro lado, los dirigidos por Arturo Reyes, han conseguido 17 unidades, luego de sus cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Con el regreso de Homer Martínez, recuperan a una figura importante. Además, ante la incertidumbre de si José Enamorado y Luis “Cariaco” Conzález, estarían listos para regresar, finamente solo estaría convocado el venezolano, quien pudo entrenar solo dos días junto al conjunto rojiblanco.

El Tiburón viene remando sin cansancio con el objetivo de conseguir un cupo entre los ocho. No obstante, con un jugador menos, cayó ante Tolima en la decimocuarta fecha. “No tuvimos profundidad, no tuvimos muchas ocasiones de gol que es el tema que nos preocupa y que tenemos que trabajar y tenemos que saber estos entrenamientos tienen que ser precisamente para eso, pararecobrar la memoria futbolística”, afirmó el director técnico previo a su viaje a Montería.

En respuesta a la evidente presión que recibe constantemente el cuerpo técnico y los jugadores, el samario se mostró tranquilo. “Todos los entrenadores dicen lo mismo, que no escuchan mucho qué es lo que se dice, pero yo me siento muy fuerte, me siento contento porque sé que hemos hecho buenos partidos y eso quiere decir que se puede, que el equipo puede volver a tomar el ritmo. Necesitamos ganar un partido en condición de visitante y tratar de hacerse fuerza en condición de local”, conlcuyó.