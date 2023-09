Así están las investigaciones contra Dumek Turbay

Durante el Gran Encuentro de Candidatos por Cartagena que se celebró el pasado 27 de septiembre organizado por Caracol Radio y la Universidad Tecnológica de Bolívar, el aspirante a la alcaldía, Dumek Turbay solicitó unos minutos al auditorio para responder a una serie de acusaciones que hizo el candidato Javier Julio Bejarano en un debate realizado la noche anterior, “anoche dijiste que estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y acá te voy a entregar el archivo de esa investigación, fue una queja interpuesta por William Dau en diciembre del 2018″, sentenció el candidato Turbay y agregó que el candidato Bejarano también lo acusó de tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, “este es el reporte de la página web de la Corte Suprema donde se demuestra que no tengo ningún proceso, te lo voy a dejar y lo puedes corroborar”. Por último, dijo que la Procuraduría tenía una averiguación por el PAE, proceso que fue archivado hace dos meses.

A su vez, el aspirante a la alcaldía, Javier Julio Bejarano, dijo que tenía evidencia sobre las investigaciones, aunque no aportó más documentos. De otro lado, publicó un documento que comprueba una denuncia ante la Fiscalía por cuenta de las acusaciones que hizo Dumek Turbay en su contra, pues lo señala de ser responsable de trata de personas.

Durante el debate, Diana Calderón, directora de Hora20 y moderadora del “Gran Encuentro de Candidatos por Cartagena”, le preguntó al candidato Bejarano, “¿tiene usted alguna excusa para el señor Dumek por haber dicho que estaba investigado por la Corte Suprema y la Fiscalía sin estarlo? ¿o fue una equivocación?” Además, preguntó “Si a usted le muestran que se equivocó y dijo que una persona estaba investigada por la comisión de unos delitos, si esa persona demuestra que no es así, ¿usted está dispuesto a decir que se equivocó?” A lo cual, el candidato respondió que fue concejal el Distrito, que le han interpuesto tres tutelas para retractarse y hasta ahora no ha sucedido, “si el doctor Dumek cree que le vulnero su nombre y no está siendo investigado, lo invito a que utilice las herramientas de ley y con toda grandeza me retractaré porque no me gusta acusar sin fundamento”, sentenció el candidato Bejarano.

Ante la respuesta, la periodista afirmó que en Caracol Radio se hará la investigación pertinente para saber si hay o no hay una investigación en estos casos. Al finalizar el debate, Diana Calderón resaltó que a partir de lo que periodistas de la cadena lograron constatar *hasta el momento, el candidato Dumek no tiene ninguna investigación en la Corte Suprema, y se constató del archivo de dos procesos en la Procuraduría, “que sean los argumentos los que den el resultado final”, concluyó la periodista.*

En ningún momento se hizo referencia a investigaciones o indagaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Ni el candidato Dumek Turbay, ni el candidato Javier Julio Bejarano hicieron referencia a procesos en la Fiscalía. Este tema no fue ni tocado ni abordado en el debate.