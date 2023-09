“No voten por Dumek, voten por un modelo que ataque la pobreza”: D. Turbay

Durante el Gran Encuentro de Candidatos por Cartagena organizado por Caracol Radio y la Universidad Tecnológica de Bolívar, Dumek Turbay, candidato por los partidos En Marcha, Nuevo Liberalismo y Demócrata Colombiano, explicó sus principales propuestas de campaña.

Resaltó que lo más importante en la ciudad es construir sobre lo construido para que cada alcalde no vaya quitando de su camino lo que no le gusta, además, dijo que la ciudad debe enfocar esfuerzos en la fuerza juvenil en temas de empleo.

Sobre la política en turismo comentó que el Centro Histórico ha estado apoderado de jíbaros y proxenetas, algo que asegura, se va a resolver con autoridad y contundencia, “vamos a luchar de frente con todos los que promuevan esos fenómenos en la ciudad, deben crecer las oportunidades de empleo, el turismo sostenible, de patrimonio, religioso, de eventos porque la impronta de nuestro gobierno será dirigida a respaldar y darle al turismo lo que se merece, entregando los recursos que se requieren, queremos una ciudad ordenada y segura”.

En cuanto a las soluciones en seguridad, manifestó que el verdadero problema está en la falta de organización y la ausencia de un plan maestro de seguridad que defina maneras, planes y estrategias, “hay que tener una gerencia para la seguridad y el alcalde lo debe liderar”, resaltó.

Respecto a la movilidad, señaló que se deben resolver los núcleos de embotellamientos a través de puentes, retornos y mejorar la movilidad a través de la semaforización apoyada en inteligencia artificial, aplicar sanciones en términos a la violación del pico y placa y tener transporte acuático a junio del 2024, “no habrá debates, Cartagena es buena para destruir procesos y el transporte acuático será una realidad”.

Sobre el POT dijo que hay errores garrafales, pero que no se debe despreciar lo que se ha hecho, en ese sentido, planteó que se debe recoger lo que se puede rescatar y construir sobre lo que se tiene, “hemos dicho que a diciembre del 2024 será el límite para nuevo POT que, conociendo deficiencias y errores, se haga de la mejor manera, con suficiente concertación, trabajo en equipo y equilibrio para los cartageneros y la ciudad”. En términos de protección costera dijo que es increíble lo que ha ocurrido con esa obra que es clave para la competitividad en turismo y cambio climático, “está a punto de ser siniestrado, pero sí o sí hay que terminarlo, así lo apoye o no el gobierno Petro, esa obra no se puede quedar a medias”.