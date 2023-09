“No hay doble militancia”, le respondió Dumek Turbay a Javier Doria

Asegura que la doble militancia castiga la infidelidad de un aspirante con su partido. Exige la acreditación de actos positivos y concretos de respaldo a candidaturas distintas de las avaladas por una colectividad política, sin reducirse a simples coincidencias en escenarios con otro tipo de candidatos, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia de Consejo de Estado.

En el caso particular, afirma que las acusaciones de Doria no tienen un sustento probatorio.

Dumek Turbay Paz asegura que hay ausencia de pruebas para acreditar la doble militancia y explica que incluso el hecho por el cual su aspiración a la Alcaldía de Cartagena no ha sido objeto de solicitudes de revocatoria de inscripción ante la autoridad competente, a saber, el Consejo Nacional Electoral.

“Por supuesto que mi apoyo político es para la candidata de mi partido coavalante, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean mis enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros. Soy y he sido un hombre de paz, conciliador, que busca siempre satisfacer el interés general, elbienestar de la comunidad y servir a mi ciudad.”