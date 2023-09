Gran Encuentro de Candidatos por Cartagena: un espacio de propuestas

El candidato a la Alcaldía de Cartagena Dumek Turbay, fue uno de los invitados al espacio donde las propuestas fueron protagonistas. Para el exgobernador de Bolívar, es de gran importancia terminar las obras de protección costera por todo el significado que este proyecto representa para la industria.

Propuso fortalecer el turismo familiar, de sitios patrimoniales y eventos. También aseguró que si hay un funcionario que debe prepararse para trabajar es el alcalde local, porque está en el territorio y conoce las necesidades. “No los veo, no me encuentro con ellos, no me cruzo con ninguno en las visitas que realizó a los barrios”.

Frente a los señalamientos sobre supuestas inhabilidades y procesos judiciales vigentes, Turbay Paz dijo que no existe ningún impedimento para asumir el primer cargo distrital, y que la mayoría de investigaciones en su contra han sido archivadas.

Entre tanto Javier Julio Bejarano, quien busca el palacio de la Aduana con el aval del Pacto Histórico, sostuvo que gobernará con los jóvenes como pilar fundamental.

El líder político igualmente puntualizó que aprobar el POT como se estructuró por la administración actual era un riesgo por no poseer el “expediente urbano”, cuya finalidad es mostrar el diagnóstico de la ciudad en los últimos años. “El nuestro es el único programa de gobierno que lo tiene expresamente escrito; no más peajes”, agregó el exconcejal.

La inseguridad y la alta tasa de homicidios fue uno de los principales ejes temáticos en el Gran Encuentro de candidatos por Cartagena. Al respecto, Judith Pinedo, aspirante por el movimiento ciudadano “Valientes por Cartagena”, anunció que durante su Gobierno quintuplicará el presupuesto destinado en la administración distrital a combatir a la delincuencia.

“Históricamente lo que se ha invertido en Cartagena es 19 mil millones de pesos. Lo que nosotros estamos planteando es que haya otras fuentes de financiación que están en la Secretaría del Interior, Distriseguridad y en el despacho de la alcaldesa que permitiría hacer una inversión de 100 mil millones de pesos. Hay que hacer una inversión en tecnología, centro seguro, tenemos que recuperar el Cosed, la Policía de Turismo tiene que estar en Cartagena y no en Bogotá y trabajar con los jóvenes en riesgo”, expresó ‘La Maríamulata’.

Por otra parte, el candidato por el movimiento significativo de ciudadanos, William García Tirado, reiteró que su principal solución al problema de movilidad de la ciudad es la construcción de 12 puentes que estarán ubicados en las principales intersecciones de la ciudad: patio portal, La Carolina, Bomba El Amparo, Cuatro Vientos, Bazurto, entre otras.

De igual forma, Tirado confirmó que durante su gobierno no se financiará la construcción de vías y mantenimiento del Corredor de Carga mediante el cobro de peajes internos. Al respecto le envió un mensaje al candidato del Pacto Histórico, Javier Julio Bejarano: “inicié la lucha cuando llegué al Concejo en el año 2000 por no peajes porque consideramos que Cartagena no puede ser la única ciudad que financie las obras a través de este mecanismo. Yo también soy antipeaje y lo demuestro en los anteriores programas de gobierno, los incluí así como en este”, concluyó.