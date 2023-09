David González aterriza tras el buen inicio con el Tolima: “No tengo la varita mágica”

David González ha tenido un inicio promisorio con el Deportes Tolima. Luego de solo dos juegos dirigidos, ha podido conseguir triunfos ante Envigado de local y frente a Junior de Barranquilla en el Metropolitano que le permitieron al conjunto de Ibagué regresar al grupo de los ocho luego de haber estado en este lote solamente en la primera fecha del campeonato.

En El Alargue de Caracol Radio, el entrenador antioqueño se refirió a esos primeros días en el banquillo del Tolima, resaltando los resultados con los que ha iniciado y las cosas que ha podido agregar de su idea de juego. “Contento con este nuevo proceso, el tiempo no ha sido mucho, pero por suerte los resultados nos han acompañado y eso hace que todo esté un poco más tranquilo y que se puedan ir incorporando cosas en medida que el equipo vaya sumando”, dijo.

Por su parte, fue consciente que, en la mayoría de las veces, cuando hay un cambio de técnico, también se genera un nuevo chip en los jugadores y que él “no tiene la varita”. “Cada que hay un cambio de entrenador y el que llega de pronto no tiene el mejor resultado, el casete que tenemos para salir a rueda de prensa es no tengo la varita mágica, ahora no podemos decir que sí la tengo. No nos podemos acomodar. Encontré un grupo de jugadores talentosos, muy buenos. El partido en Pasto hizo que el equipo agarrara ese ánimo, hemos ayudado a hacerlos sentir que son capaces y hemos metido un par de cosas que me gusta que hagan en la cancha y me han sorprendido gratamente”, comentó.

“Es algo inconsciente de uno como ser humando, cuando llega un jefe nuevo, uno necesita rendir para que la primera impresión sea la mejor y eso no quiere decir que no querían rendir anteriormente. Eso pasa siempre, es la naturaleza, el jugador ya se siente un poco más liviano y deja de lado ese peso y se concentra más en jugar cada partido y jugar”, agregó.

Asimismo, comentó que una de las cosas que lo llevó a aceptar el reto fue la plantilla con la que cuenta. “La nómina es algo que seduce. Cada que se presenta un nuevo proyecto uno presenta su entrevista, pero el equipo presenta sus cartas, la infraestructura que está desarrollando el Tolima y la nómina que tiene, con una nómina de estas se puede lograr grandes cosas y eso estamos peleando. Desde que llegué el mensaje fue que no veníamos a tratar que el semestre pasara y poder arrancar en enero, no. Yo heredé los problemas y tratamos de solucionarlos y me parece que vamos por buen camino”.

Entretanto, comentó que el objetivo es la clasificación a los cuadrangulares, pero pretende ir día a día en búsqueda de ese logro. “El mensaje que le doy a los jugadores se lo doy porque soy yo el primero que lo siento y yo les digo que vamos partido a partido. No les iba a decir que íbamos a ser campeones cuando no estábamos en los ocho, el objetivo no puede cambiar, el objetivo es clasificar y eso lo conseguimos partido a partido. El partido contra Junior en Barranquilla era Junior en Barranquilla, no era cualquier cosa. Todos los partidos, vamos a salir a ganarlos y ya miraremos qué trae el juego”.

Finalmente, destacó que estén llegando entrenadores jóvenes al fútbol colombiano. “Ya uno mira los nombres de los técnicos y se den cuenta que están llegando caras nuevas y están llegando preparadas. Somos muchos los que estamos empujando, que venimos con fuerza, con ganas de ayudar y mejorar. Esto solamente es bueno y augura un buen futuro para el fútbol colombiano a nivel nacional e internacional”, concluyó.