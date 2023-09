Dimayor anuncia novedades con la implementación del VAR en la Copa Colombia

Dimayor anunció que la herramienta VAR estará disponible en la Copa Colombia a partir de los cuartos de final de la competición. Así, los equipos que siguen en disputa, reciben una buena noticia al contar con la herramienta tecnológica de vídeo asistencia para partidos que serán claves en el camino hacia la final de la misma.

Esta herramienta llegó al fútbol colombiano a finales de 2019 y fue avanzando hasta llegar a la cifra de cuatro partidos por fecha. Posteriormente, el VAR se metió de lleno al punto de estar presente en todos los juegos de la Liga. No obstante, en la Copa se ha implementado desde instancias definitivas.

La DIMAYOR se permite anunciar que desde los Cuartos de Final, la #CopaBetPlayDIMAYOR 2023 contará con VAR 📸



👉https://t.co/wtl2tIUNyg pic.twitter.com/5fkEOWJ8Tv — DIMAYOR (@Dimayor) September 26, 2023

La instancia de cuartos de final se abre con el juego entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, juego que se reedita luego del último encuentro que tuvieron ambos equipos en la Liga Colombiana. Águilas Doradas vs. Nacional, Cúcuta Deportivo vs. Medellín y Millonarios vs. Alianza Petrolera.

Los compromisos por los cuartos de final de ida tendrán lugar el 27 y 28 de septiembre, mientras que los encuentros de vuelta serán el 4 y 5 de octubre. Los vencedores de la ronda accederán a la semifinal del torneo que se jugará el próximo mes. A su vez, los dos triunfadores de esta penúltima eliminatoria, competirán en la final en noviembre. El campeón del certamen, obtiene cupo para las rondas previas de la Copa Libertadores.