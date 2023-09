Anulan inscripción al Concejo de Manizales de Cristian Pérez

Manizales

En las últimas horas se conoció que, el Consejo Nacional Electoral declaró nula la inscripción como candidato al Concejo de Manizales de Christian Pérez, quien estaba inscrito por el Partido En Marcha en Coalición con Dignidad y Compromiso, los cuales lo avalaron.

Los argumentos que entrega la organización electoral sobre la anulación de dicha inscripción, fueron porque el antes concejal cambió de partido político, y pues habría incurrido en doble militancia, porque se debe renunciar un año antes para ingresar a otra colectividad como lo refiere la ley colombiana.

El exconcejal Cristian Pérez, se refirió a este nuevo revés que sufre para competir en esta contienda política, “el Consejo Nacional Electoral de manera injusta violando mis derechos fundamentales y prestándose para la persecución política en mi contra ,revoca mi candidatura del Concejo de Manizales pero esto todavía no es definitivo que no sea candidato. Hoy se revoca mi candidatura en una audiencia a la cual no fui citado, no me convocaron, no me notificaron y no me dieron la oportunidad de defenderme.

Segundo, el magistrado que revoca mi candidatura es un recomendado de la senadora Berenice Bedoya, que es finalmente la que solicita la revocatoria de mi candidatura por lo cual lo recusé y esa recusación no fue resuelta, por ello mismo tengo la fe de que ganaremos esta acción de tutela y el próximo 29 de octubre ganaré copiosamente las elecciones para representarlos en la corporación nuevamente”, puntualizó el señor Pérez.

Fue claro en decir que acudirá a otras instancias judiciales como una tutela, porque considera que es una persecución política la que hay en su contra.

