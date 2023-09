Secretario de tránsito de Villa del Rosario denuncia amenazas de grupos armados

Cúcuta

El secretario de tránsito del municipio de Villa del Rosario denuncia amenazas en su contra por parte de grupos armados que delinquen en la zona de frontera.

El funcionario afirmó que en su ejercicio como autoridad de tránsito en los puentes internacionales ha recibido intimidaciones por parte de las estructuras criminales que delinquen en los pasos irregulares y que se ven afectadas por los operativos de control por parte de sus agentes.

“Tengo que decirlo, que tengo más de cuatro amenazas por el Tren de Aragua, por el ELN y no se ha prestado la atención pertinente a estos hechos, por eso personalmente desde el mes de enero no me desplazo por el sector de La Parada. A los agentes hemos tenido que enviarlos, están un momento y se retiran inmediatamente, porque ha faltado mucho el acompañamiento en la seguridad desde el orden nacional” dijo a Caracol Radio Jorgen Díaz, secretario de tránsito de Villa del Rosario.

Critica la presunta falta de acción por parte de la Unidad Nacional de Protección a pesar de las denuncias, y de las autoridades departamentales y nacionales por el abandono al sector de La Parada.

“No solo es un desorden en transporte público, sino de inseguridad. Hay un tema de secuestro, de extorsión, de muchos factores y delitos que se cometen en el área metropolitana” agregó el funcionario.

Cabe recordar que en el mes de julio las oficinas de tránsito fueron víctimas de un atentado con explosivos atribuido a uno de estos grupos armados.