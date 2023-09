Martes 26 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 94% avanzan las obras de construcción e instalación del nuevo puente el alambrado entre Quindío y el Valle del Cauca sobre el río La Vieja así fue dado a conocer por autopistas del café y la agencia nacional de infraestructura durante la mesa de seguimiento que lideró la veeduría ciudadana

Según la información del consorcio y el contratista la prueba de carga se realizará el 8 de octubre para que el 12 del mismo mes entre en operación esta estructura que conectará de nuevo y de forma directa a los dos departamentos

De igual manera durante la jornada con los integrantes de la Veeduría y en compañía de la Contraloría General de la República como garante de la vigilancia y control frente al cumplimiento de la obra se establecieron las siguientes responsabilidades: • El cierre de los compromisos ambientales una vez se entregue el proyecto y Reunión final de la veeduría para el 26 de octubre en Armenia.

El presidente de la veeduría ingeniero Uriel Orjuela destacó esta obra como hito para la infraestructura y la ingeniería colombiana pero además la diferencia entre una buena concesión, con responsabilidad, compromiso, musculo financiero para sacar adelante este proyecto en tiempo record

En Armenia hay alarma por los atracos y agresiones a taxistas con arma blanca, en un hecho reciente un conductor recibió varias puñaladas

Y es que la ciudadanía no ha salido de la conmoción por el vil asesinato en medio de un atraco a un taxista al occidente de la ciudad el pasado fin de semana, cuando en las últimas horas se registra otro hecho en el sector del barrio Monte prado donde un taxista de 48 años fue herido con un cuchillo en varias partes del cuerpo.

De acuerdo con la información de las autoridades la víctima transportaba al agresor y cuando se disponía a pagar la carrera sin mediar palabra lo atacó, pero por fortuna el presunto responsable fue capturado frente a un conjunto residencial en una vía que conduce al barrio El Silencio de la ciudad.

Darío Marín es taxista y fue herido en iguales circunstancias en el mes de abril en el barrio Berlín de la ciudad así que evidenció la crítica situación por lo que ya temen por su seguridad al trabajar. Señaló que exigen mayor contundencia de las autoridades para contrarrestar la actividad delictiva.

Es de resaltar que el taxista herido se recupera de las lesiones en el hospital San Juan de Dios de la capital quindiana.

Seis desmovilizados del ELN se han registrado en el Eje Cafetero en lo corrido del año

Así lo dio a conocer el coronel Carlos Vanegas, comandante de la Octava Brigada del Ejército quien señaló que han venido trabajando en garantizar la seguridad en Quindío, Caldas y Risaralda impactando de manera contundente las estructuras delictivas que operan en la región.

Manifestó que durante el año han sido desmovilizadas seis personas y registrado una captura todos pertenecientes al frente guerrillero Manuel Hernández “El Bolche” lo que permite avanzar en la neutralización de estos grupos.

Destacó que en esta región los esfuerzos están concentrados para lograr la mayor cantidad posible de guerrilleros del ELN, que es el grupo armado que aún se conserva en límites entre Risaralda y Chocó.

También informó sobre las extorsiones que sigue siendo uno de los delitos a contrarrestar en el Eje Cafetero con la presencia del Gaula Militar.

El coronel dio a conocer que a la fecha ya son 108 capturas superando en 10 a las registradas el año anterior evidenciando que es el reflejo de que la comunidad está denunciando los hechos delictivos.

Destacó que la modalidad más recurrente continúa siendo el falso servicio en la que valiéndose de información del sector comercial, los delincuentes solicitan servicios o cotizaciones en sitios alejados del casco urbano e incluso, con deficiencia en la señal telefónica y una vez las víctimas llegan al lugar, se comunican con ellos exigiéndoles no solo dinero, también contactos de familiares a quienes amenazan con las mismas pretensiones económicas.

En Calarcá durante las tres jornadas de desarme que lidera la alcaldía de la villa del cacique han logrado más de 117 armas corto punzante entregadas por la comunidad en los barrios Llanitos de Gualará, Llanitos Piloto y Balcones de la Villa

En noviembre culminaría proceso de asociación público-privada (APP) para la construcción del teleférico en la posada alemana en el Quindío

Ante la información que circuló en redes sociales de que ya se había concretado el trámite, el gobernador del departamento Roberto Jairo Jaramillo indicó que no es cierta tal afirmación puesto que para establecer una APP es fundamental contar con la administración departamental dueña del predio.

Se refirió al proyecto de desarrollo turístico en la Posada Alemana, predio que en marzo de 2020 fue entregado por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE a la gobernación, donde solo han evidenciado diseños y no recursos.

Aseguró que esperan en el mes de noviembre surtan el proceso para que el próximo gobierno pueda materializar la construcción de una estación de un teleférico para conectar con el turístico municipio de Salento.

Avanza proyecto de tecno academia en el colegio Ciudadela del Sur de Armenia

Recordemos que es un programa de formación complementaria que comprende un escenario de aprendizaje donde los estudiantes de educación básica y media pueden potenciar sus capacidades de apropiación hacia la ciencia, tecnología e innovación.

El rector de la institución educativa, Jorge Adrián Osorio indicó que vienen avanzando en la implementación del proyecto y espera en dos semanas sean entregadas las obras relacionadas con temas eléctricos. Agregó que benefician a más de mil estudiantes no solo de la ciudad sino del departamento.

870 cupos oferta el Sena en el Quindío para formación de tecnólogos de manera gratuita

Y es que hasta el viernes 29 de septiembre los ciudadanos interesados se pueden inscribir a través de la plataforma virtual o en uno de los tres centros de formación en el barrio Galán y en la avenida Centenario en Armenia.

El director encargado del Sena regional Quindío, Henry Fernández sostuvo que es la quinta oferta de formación presencial y por eso la invitación a participar de acuerdo con la vocación e interés en programas como producción agropecuaria, prevención y control ambiental, construcción, electricidad, actividad física, gestión administrativa entre otros.

Socializó que entre requisitos para la formación como tecnólogo es tener bachillerato aprobado por las pruebas ICFES y documento de identidad.

Es de anotar que los interesados pueden consultar información en detalle de la convocatoria en www.senasofiaplus.edu.co

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El décimo invitado de los aspirantes fue el candidato a la alcaldía de Armenia; Javier Angulo Gutiérrez por el partido Fuerza de la Paz, de 42 años de edad

En diálogo con Caracol Radio el candidato se refirió a la situación de inseguridad en la ciudad de la que dijo “vamos a enfrentar este problema con tecnología, con cámaras de seguridad, centro de monitoreo, recursos del fonset”

Precisamente el aspirante a la alcaldía sobre la inseguridad habló de sus propuestas, “mientras llegan las cámaras habrá un plan de choque, si tenemos que militarizar la ciudad lo haremos, y le exigiremos a la Policía contundencia y operatividad mientras implementamos las otras estrategias”

Sobre la Financiación de campaña señaló que “es con total austeridad, aún no me sentado con el equipo contable, yo creo que no pasamos de 200 millones con recursos propios”

El aspirante ratificó que la valorización es legal, y sigue en pie la responsabilidad de los ciudadanos es que paguen y la respuesta de la administración es con inversión incluso gestionado recursos propios para llevar a cabo las obras y utilizar las estrategias de ley para que las personas que no han pagado se pongan al día.

La pobreza monetaria en Armenia para el año 2022 fue de 33.5 %, lo que representó una disminución de 4.5 %, dado que en el año 2021 fue de 38.0 %, según datos actualizados con base en el marco estadístico del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018.

Las anteriores cifras significan que la capital del Quindío pasó de tener 114.172 pobres monetarios en 2021, a tener 102.072 pobres monetarios en 2022, una reducción de 12.100 personas en esta condición. Respecto a los montos de dinero de los límites mensuales por persona, para considerar que es pobre monetario, Armenia cierra con 486.223 pesos.

La pobreza monetaria extrema en la ciudad de Armenia pasó de 10.5 % en 2021 a 7.9 % en 2022 El número de personas en pobreza monetaria extrema en Armenia pasa de 31.682 en el año 2021 a 24.176 personas en el año 2022, una disminución de 7.506 personas en esta condición.

El niño Oliver Bedoya del Quindío, logró el segundo lugar en la modalidad instrumental juvenil solista en la más reciente edición del concurso nacional infantil y juvenil de música andina colombiana ‘Ocobo de Oro’.

“La Roca” es un deportista que aspira a representar al Quindío a los juegos nacionales y gestiona recursos para competencia previa

Estamos hablando de Alex Moreno más conocido como “La Roca” boxeador que representa a la selección Quindío y pretende llegar a una competencia en Bogotá que es clave para el camino a los juegos nacionales del Eje Cafetero.

Explicó que para la competencia que será desde el 7 de octubre en la capital del país requiere recursos para la alimentación, estadía y transporte por lo que busca el apoyo de los empresarios y la comunidad en general.

Dijo que el evento es muy importante para él como etapa previa para las justas deportivas del mes de noviembre y por eso espera lograr participar de la competencia. Quienes estén interesados en apoyarlo pueden contactarse al teléfono 313-524-9626.

En visita al campus de la Universidad Politécnica de Madrid, España, el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía Obando, firmó un acuerdo bilateral de colaboración para la movilidad estudiantil. Por la universidad española suscribió Luis Ricote Lázaro, vicerrector de Internacionalización.

El acuerdo logrado vincula tres células de la Politécnica de Madrid con igual número de programas del alma mater: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, con el programa de Ingeniaría Civil de la UQ; la Escuela Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, con el programa de Ingeniería Topográfica y Geomática; y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Inef, con el pregrado de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la UQ.

En deportes, Comenzó la liga profesional de baloncesto de Colombia, donde participa el quinteto de Cafeteros de Armenia que inició con victoria de 74 a 52 contra Tigrillos e Antioquia.

De otro lado, Dos atletas de la Liga de Bádminton del Quindío obtuvieron 5 medallas -1 oro, 2 platas y 2 bronces- en la Copa Internacional BGA 2023 realizada en la ciudad de Bucaramanga.

