Gustavo Bolívar y Katherine Miranda responden a escándalo sobre campaña Petro

Colombia

Luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara que la campaña de Gustavo Petro habría recibido apoyos de la esposa de un narcotraficante en Yopal, Casanare, y que un carro de Sandra Navarro movilizó a Gustavo Bolívar, Katherine Miranda y Alfonso Prada, estos se pronunciaron.

Frente a lo revelado, el hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, aseguró que siempre se moviliza en vehículos de la UNP. Además que no conoce a Sandra Navarro, esposa del narcotraficante.

“No sé quién es, a Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo justamente. Ya había sido elegido senador, no estaba en campaña, simplemente fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados ya que el candidato Gustavo Petro en ese entonces había cancelado dos veces la ida a Yopal y me dijeron por qué no viene y apacigua los ánimos, que la gente está muy inconforme, fui. Siempre me muevo en carros de la UNP, jamás me he movido en carros particulares, tengo mucho cuidado a eso, y ya responder por la gente que lo recibe a uno en el aeropuerto o la gente que organiza las reuniones, es muy complicado. Hay más de 1000 municipios en Colombia, visitamos más de 200 en la campaña. Muy difícil saber quién lo espera a uno, qué papel juega esa persona dentro de la organización, muy complicado”.

Por su parte Katherine Miranda explicó que: “ese día el candidato Gustavo Petro canceló a último momento su viaje a la ciudad de Yopal, por lo que desde la dirección nacional de la campaña me solicitaron ir a esta ciudad y cubrir la agenda del señor presidente. Estuve en compañía de Alfonso Prada, fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro. Así que desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos, pero adicionalmente todo el trabajo logístico que se tenía preparado para el entonces candidato presidencial, estuve alrededor de cuatro horas en esta ciudad acompañada de medios de comunicación nacionales y regionales y regresé a la ciudad de Bogotá el mismo día”.