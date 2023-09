Candidatos le responden al gobernador por contacto con su familia

Bucaramanga

Uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga que mencionó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar de contactar a su familia en busca de apoyo político es Fabián Oviedo del movimiento Acciones Notables Mano.

Justamente el candidato reaccionó a la propuesta del mandatario de los santandereanos se someterse a un polígrafo para que no nieguen sus presuntos contactos con la familia Aguilar.

Las declaraciones del gobernador en donde asegura que Jaime Andrés Beltrán, Fabian Oviedo y Horario José Serpa han buscado a su papá Hugo Aguilar y a su hermano Richard Aguilar las entregó en Caracol Radio.

Otro en reaccionar fue Carlos Parra, también candidato a la alcaldía de Bucaramanga, quien manifestó que “los clanes se van a meter con toda a la alcaldía de Bucaramanga, los Aguilar, los Villamizar, los Díaz Mateus se van a hacer a la alcaldía si aquí no despertamos”.

También lo hizo Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga

“Yo ya me sometí al polígrafo y deberían hacerlo los demás candidatos. Les recuerdo que yo fui senador en el mismo periodo en el que Richard Aguilar fue senador, me lo he encontrado en el aeropuerto. Hoy puedo decir abiertamente que los Aguilar no están conmigo”