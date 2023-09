Tomar estos jugos en ayunas podría ayudarlo a adelgazar: ¡Solo necesita dos ingredientes!

Una buena alimentación es la base de un funcionamiento adecuado del organismo, que se traduce en una buena salud y en el control de peso, puede conocer su peso ideal únicamente con su altura. Al igual que la alimentación, la hidratación también es un factor clave para la salud y si se está pensando en adelgazar.

Si bien el agua debe ser la principal bebida al momento de hidratarse, los jugos y batidos son una buena opción, no solo para hidratarse, sino también para consumir las raciones diarias necesarias de frutas y verduras. Sin embargo, estos se deben preparar de manera correcta para aprovechar sus nutrientes y sus propiedades, en este caso para bajar de peso.

Antes de conocer cuáles son los jugos que lo ayudarán a adelgazar, debe tener en cuenta que tomarlos no ayudará con la reducción de peso si no los acompaña con otros hábitos como la práctica regular de ejercicio, así sea caminar diariamente, una alimentación balanceada, hábitos saludables e incluso desayunar en la hora recomendada por expertos. Igualmente, estos no son un reemplazo de la alimentación, solo un complemento.

Trucos para aprovechar las propiedades de los batidos

La doctora María Isabel Beltrán, nutricionista experta en el tratamiento de la obesidad y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, dio algunos trucos a la revista Clara para aprovechar al máximo los batidos.

Aproveche las frutas y verduras de temporada, esto no solo reducirá costos, sino que evitará que sean productos viejos.

Ponga más verduras que frutas para reducir el porcentaje de azúcar.

para reducir el porcentaje de azúcar. Prepárelos con piel para mayor cantidad de fibra.

Puede complementarlos con otras semillas , como la chía, frutos secos, especias o bebidas de origen vegetal.

Consúmalo en el menor tiempo posible después de prepararlo para que no se oxide y pierda propiedades.

Jugo de zanahoria y manzana

Esta mezcla es una de las mejores opciones si quiere bajar de peso, pues las manzanas contienen múltiples nutrientes y propiedades que ayuda a prevenir problemas cardiovasculares y enfermedades antiinflamatorias, además de ser rica en fibra, lo que ayuda con el tránsito intestinal ayudando al organismo a expulsar residuos y toxinas.

Por otro lado, la zanahoria también ayuda a combatir el estreñimiento y la retención de líquidos, además de que su consumo genera sensación de saciedad, lo que evita que se coma de más.

Este jugo debe prepararse con dos zanahorias, una manzana, en preferencia verde y medio litro de agua, si desea puede agregarle un poco de jugo de limón. Solo deberá agregar todo a la licuadora, puede licuarlas sin necesidad de pelarlas o puede pelarlas y guardar la cáscara de la manzana y darle otros usos.

Jugo de piña y apio

Este jugo es una mezcla que ayudará a la depuración del organismo y a desinflamar el abdomen, por lo que es una buena opción para bajar de peso. Por una parte, la piña es una de las frutas que ayudan a adelgazar por su bajo índice calórico y sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias, pues contiene bromelina, una enzima que ayuda a una buena digestión de las proteínas.

Por su parte, el apio es un alimento famoso por sus niveles de proteína, agua y fibra, esenciales para eliminación de residuos y el correcto funcionamiento del metabolismo.

Para prepararlo necesitará dos tallos de apio y dos rebanadas de piña. Solo deberá limpiar el apio, pelar la piña y agregar a la licuadora, si desea puede consumirlo sin necesidad de agregarle agua, o puede ponerle medio litro.