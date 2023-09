Si quiere adelgazar esta es la hora a la que tiene que desayunar, según los expertos

Sin duda alguna, llevar una buena alimentación es vital para el cumplimiento de nuestras tareas. Por eso, algunos expertos recomiendan desayunar antes de las 9:00 a.m., otros creen que se debe hacer una hora después de levantarse e incluso otros aseguran que ayunar y atrasar lo máximo la primera comida del día es lo ideal.

¿Qué hora es la mejor para desayunar?

Para responder este interrogante, lo importante será adoptar nuestros propios horarios y necesidades. En otras palabras, si usted desayuna a las 9:30 a.m., lo ideal es que hubiera cenado el día anterior sobre las 9:30 p.m. Aún así, hay quienes no pueden permitirse otra hora para desayunar que no sea justo al levantarse, si este es su caso y aún no han transcurrido las 12 horas, sin duda será siempre mejor desayunar que saltárselo.

¿Por qué la hora del desayuno puede ayudar a rejuvenecer y perder peso?

Si deja pasar 12 horas de diferencia entre la cena y el desayuno, favorecerá diferentes procesos del cuerpo, incluyendo la pérdida de peso más eficiente y saludable, así como la ralentización del envejecimiento. A continuación encontrará otros beneficios:

Comer en la mañana puede activar el metabolismo, lo que significa que el organismo quema calorías de manera más eficiente durante el día, ayudando a la pérdida de peso a largo plazo Reducción del estrés oxidativo: Los antioxidantes presentes en un desayuno rico en frutas y verduras pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, que está relacionado con el envejecimiento celular.

Los antioxidantes presentes en un desayuno rico en frutas y verduras pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, que está relacionado con el Control de ingestión calórica: Esto se debe a que un buen desayuno puede reducir los antojos de alimentos poco saludables y las comidas altas en calorías durante el día

Esto se debe a que un buen desayuno puede reducir los antojos de alimentos poco saludables y las comidas altas en calorías durante el día Estabilidad de azúcar: Un desayuno balanceado puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar. Con esto, se evita los picos de insulina, que pueden estar relacionados con el envejecimiento prematuro y el almacenamiento de grasa

Un desayuno balanceado puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar. Con esto, se evita los picos de insulina, que pueden estar relacionados con el envejecimiento prematuro y el almacenamiento de grasa Reparación y renovación celular: Un desayuno adecuado proporciona los nutrientes necesarios para continuar este proceso y apoyar la regeneración de tejidos

Un desayuno adecuado proporciona los nutrientes necesarios para continuar este proceso y apoyar la regeneración de tejidos Mejora de la saciedad: Un desayuno completo y equilibrado tiende a generar una mayor sensación de saciedad

¿Cuál es el desayuno perfecto?

Lo mejor en estos casos sería tomarse un café o té después de levantarse, hacer ejercicio y tomar un desayuno nutritivo después. La razón de que sea así, es que de esta manera está demostrado que podemos llegar a disfrutar mucho más del desayuno. De igual manera, tenga en cuenta otras recomendaciones en su alimentación