Piedad Córdoba arremetió contra Roy Barreras y Armando Benedetti

Colombia

Durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado de la República, la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, arremetió contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y el hoy embajador del país en el Reino Unido, Roy Barreras.

Según indicó la senadora, Barreras y Bendetti armaron una campaña de desprestigio en su contra desde las redes sociales.

“Aquí, amparados bajo las redes acaban con el que sea, vea Norma, se lo digo con nombre propio yo detesto a Roy, con ropa y todo, y a Bendetti, no me escondo para decir que me repugnan los dos y me repugnan por una razón muy sencilla, yo no busqué estar en el Pacto Histórico ni pedí estar en el Congreso, yo estaba en otra cosa muy distinta, a mí me buscaron, yo me demoré para decir que sí porque yo decía ‘qué pereza volver a eso’ y hoy lo digo, qué pereza. La campaña de desprestigio tan berraca que me armó a mí ese Roy y Bendetti ustedes no se la alcanzan a imaginar”, aseguró la senadora.

Durante el debate, en el que la senadora aseguró que se debe dar el debate sobre democracia y medios de comunicación, llamó “ratas” a Benedetti y Roy.

“Ese par de ratas de Benedetti, y dígales que yo les dije ratas, de Benedetti y Roy, bueno con perdón de las ratas también, me hicieron la vida imposible, qué humillación tan terrible”