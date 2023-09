Corredor estalla contra el arbitraje: “No hay un arbitraje serio, si son 7, son 7 minutos”

Millonarios logró su quinta victoria de la temporada con un agónico y polémico 2-1 ante Atlético Huila en El Campín. El gol de Juan Pablo Vargas sobre el minuto 23 evidenció la superiodidad de los locales en la primera parte del encuentro. A los diez minutos, un penal de Marcus Vinicus parecía suficiente para otorgar un punto a cada equipo. Sin embargo, concluidos los 90 minutos, el árbitro dio 7 minutos de reposición que termiarían siendo 10 y fue en esos tres minutos adicionales donde los locales convirtieron el tanto del triunfo a a su favor.

Diego Corredor, técnico del cuadro Opita, atribuyó su derrota a una supuesta mala práctica arbitral. “No hay un arbitraje serio, si son 7, son 7, no son 10, no son 9, no son 8”, manifestó molesto al recordar que esta no es la primera vez que percibe irregularidades de esta índole que han terminado afectando los resultados de su equipo.

“En Neiva, el partido pasado con Águilas también se perdió mucho tiempo y reponen cuatro, entonces no sé cuál es la forma de la reposición o cómo los jueces miran ese tema. Ya queda uno un poquito aburrido por todo lo que viene pasando, el tema del penal con el VAR que no lo pitan con Jaguares”, recordó el director técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Convencido de que el resultado fue producto de una injusticia halagó el desempeño de sus dirigidos y culpó a las decisiones de los jueces. “Se está viendo también que el resultado no depende solo de nosotros, del trabajo que uno haga, sino también de seres humanos que manejan un VAR, que toman las decisiones dentro de la cancha”, añadió.

El estratega enfatizó el buen trabajo que han demostrado su equipo, especialmente en el tiempo complementario de esta fecha 13 y se mantuvo autocrítico de cara al siguiente partido ante Pasto. “Hubiera podido hacer más cambios, meter más defensas y nos hubieran empatado, pero eso es el fútbol, nos tocó vivir eso, pero vamos a trabajar para cuando tengamos el resultado, defendernos más con el balón y tratar de ir más adelante”, señaló.

Aunque destacó varios errores que se cometieron antes del decisivo tanto de Andrés Llinás en el 90+9′, insistió en la crítica. “Lo que tenemos que mejorar es la valentía de tener el balón, faltaban dos minutos de la adición y jugamos largo, perdimos el balón, es de aguantar y tener la pelota para no darle el chance como lo hicimos en esa última jugada del partido”, mencionó al incluir el factor físico y la altura como patrocinadores del empate, dado el cansancio que tenían a los 100 minutos de juego.

A pesar del disgusto que abarcó toda la charla, destacó que existiteron otros factores que también le jugaron encontra. “Sebastián, Vinicius, Faber, Wilfrido son hombres importantes en nuestra estructura y si se sale algo pues tenemos más jugadores, pero ellos son los que tienen la experiencia, el recorrido y se siente a salida de alguno de ellos”, concluyó respecto a la salida preventiva del autor del gol.