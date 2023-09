Controversia entre candidatos a la alcaldía para dar solución al endeudamiento de Tunja

Tunja

En Tunja se desarrolló el Gran debate “Las regiones eligen” de Caracol Radio Tunja y la Universidad Santo Tomás con candidatos a la Alcaldía de Tunja en el que participaron July Paola, César López, Carlos Enrique Vargas, Geovanni Andrés Torres, Vicente Aníbal Ojeda, Apuleyo Sanabria y Mikhail Krasnov.

En medio del encuentro se disputó sobre los proyectos que los candidatos tienen para el manejo del presupuesto del municipio, teniendo en cuenta los créditos que han adquirido las anteriores administraciones.

En el caso del candidato Mikhail Krasnov, pretende pagar la deuda durante su periodo de ser electo: “Nosotros tenemos que pagar la deuda y lo vamos a hacer en 3 años, tendríamos 100 mil millones de pesos, la dividimos en 3 años y con recursos propios la pagamos, trabajamos con el presupuesto sobrante, porque mi programa está enfocado en la colaboración con los actores nacionales e internacionales, traer empresa extranjera, vamos a crear la Secretaría de Convenios y Relaciones, vamos a traer la empresa privada y con ese capital privado vamos a trabajar en el desarrollo del municipio”.

Al paso le salió, el candidato Jonathan Bosigas quien afirmó que la deuda de Tunja es de 120 mil millones de pesos y refutó la respuesta de Mikhail Krasnov. “No sé si le escuché mal, profe, pero esa deuda no se podría pagar en 3 años, comprometería prácticamente todo el recurso de la administración municipal y entonces con qué financiaría los proyectos también de inversión social. En 3 años no se alcanzaría definitivamente, el recurso anual sería 36,000 millones de pesos y ahí estarían comprometidos más de 22,000 millones anuales para la gestión de la deuda”, dijo.

Asimismo, se pronunció el candidato Carlos Enrique Vargas quien indicó que en medio de la administración se podrían presentar imprevistos. “No nos hagamos ilusiones de pagar rápido una deuda que eso no lo vamos a hacer, se tiene que sacar un préstamo sobre otro préstamo siempre, lo que se debe es organizar para que paguemos en poco tiempo”, puntualizó.

De igual manera, el candidato Vicente Aníbal Ojeda manifestó su inconformidad a la respuesta de Krasnov: “Yo creo que uno no tiene que decirle a la gente lo que quiere oír para ganarse los votos, uno tiene que ser responsable con el presupuesto y con el ejercicio fiscal del municipio, profe, yo comparto muchas cosas con usted, pero es que uno no puede decir que va a pagar en tres años eso porque eso tiene una desfinanciación, de hecho, Tunja todavía está pagando un crédito del año 2006. Pienso que el crédito no es malo, que hay es que utilizarlo, ya se sacó un crédito y no lo han utilizado, ahora hay que usarlo en otros proyectos porque para hacer el frigorífico ya hay 10 mil millones de pesos”.

Finalmente, la candidata July Paola Acuña indicó: “Tenemos que partir de algo y es que el empréstito que nos deja esta administración nos toca realmente a ejecutarlo, porque seamos conscientes que hay muchas cosas que no se ejecutaron de ese empréstito y hay que llegar a buscar si hay alguno de esos ítems como el frigorífico y las vías, lo que debemos es inclusive terminar de construir lo que realmente le sirve al desarrollo de la ciudad”.