Comunidad en Montebello I y II están en desobediencia por problemas en manejo de acueducto

Cúcuta

La comunidad de los complejos habitacionales Montebello I y II respondieron a la denuncia que por morosos hace la empresa que les suministra el acueducto en el sector.

Alexandra Chaparro presidente de la Junta de Acción Comunal dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos en desobediencia desde hace tres meses, porque desde el año 2015 ellos no entregan cuentas, estamos pidiendo que entreguen el sistema y que la comunidad pueda tener participación en todos los procesos”.

Dijo además que “el representante de la empresa no tiene fundamento jurídico para estar allí desde el 2015, no convoca, no participa y las cosas no se vienen haciendo bien, están violando todas las normas, nosotros también somos dueños del acueducto y necesitamos explicaciones”.

“Hay una deuda de 800 millones, y la comunidad no esta pagando. En la facturación por ejemplo nos están cobrando por vertimiento de aguas negras y hoy a Corponor se le adeudan más de 400 millones de pesos, eso es lo que estamos pidiendo explicaciones…” dijo la representante de la comunidad.

Finalmente señaló que esperan que las peticiones que se han hecho por esta problemática con la empresa, puedan la superintendencia de servicios público y los organismos de control dar respuesta.