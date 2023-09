Transmilenio no está siendo un sistema de transporte incluyente: Personería

Bogotá D.C.

Un equipo compuesto por 150 funcionarios de la Personería de Bogotá recorrió las 135 estaciones, 9 portales y a bordo de 150 buses de Transmilenio para verificar las condiciones del sistema que recorren a diario más de dos millones de personas.

En el recorrido, el ente de control identificó que el Sistema de Transporte presenta limitaciones de accesibilidad para personas que requieren ingreso prioritario, como mujeres embarazadas, adultos mayores, pasajeros con niños de brazos, niñas y niños menores de 7 años, personas con discapacidad o movilidad reducida.

“En más de 40 estaciones (31 %) no hay personal de apoyo al ingreso y la salida de esta población. Al interior de los buses, encontramos que en el 45 % de los vehículos verificados, había presencia de usuarios que requerían silla azul y no la consiguieron” indica el informe.

Además, las deficiencias en la señalética visual y auditiva en el sistema de transporte se convierten en un obstáculo para la ubicación y movilidad al interior del sistema pues se encontró que el 41% de los buses no se encontraban activados o no funcionaban los avisos de proximidad a las estaciones o no funcionaban los anuncios auditivos.

Por otro lado, el ente de control encontró que la infraestructura no combate a los colados que a diario evaden el pasaje de TM.

“El 85% de las estaciones las puertas laterales permanecen abiertas, situación que representa un grave riesgo de accidentalidad para los usuarios, quienes se exponen a caídas desde las plataformas u otro tipo de accidentes que ponen en peligro su vida, integridad física y personal. Las troncales Av. Eldorado, Américas y Autopista Norte son las que representan un mayor riesgo pues cuentan con un mayor número de estaciones con deficiencias en sus puertas” explicó la personería.