Investigan procedencia de panfletos sobre limpieza social en Pueblo Rico y Quinchía

Pereira

Desde hace una semana se empezaron a conocer denuncias de líderes sociales, campesinos e indígenas de municipios como Quinchía y Pueblo Rico, que alertaban sobre la aparición de panfletos en los que amenazan a presuntos expendedores de alucinógenos, transportadores públicos y representantes de comunidades ancestrales con una limpieza social.

El secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, confirmó que tienen conocimiento de estas situaciones y que están llevando a cabo las averiguaciones respectivas para determinar quién o quiénes estarían detrás de estas amenazas.

“Nosotros vimos el panfleto, me lo hizo llegar una persona de la comunidad. El alcalde de Quinchía me manifestó que había normalidad y ellos están verificando a qué se debe ese tema de los panfletos que no es la primera vez que se ven por ese municipio. La Policía está haciendo los patrullajes para garantizar la vida y honra de los habitantes”, expresó.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún hecho violento como los que se anunciaban en un panfleto que circuló por la comunidad indígena Embera Carambá del municipio de Quinchía y en esta localidad, junto a Pueblo Rico y Mistrató hay un refuerzo de Policía y Ejército.