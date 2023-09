Hay que apoyar y celebrar emprendimientos que amplíen el mapa: Andrés Neuman

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Andrés Neuman, escritor argentino español, aseguró que decirle no a Colombia a nivel afectivo es imposible ante el enorme cariño que siente por el país y la literatura, “cruzar el mar es una aventura irresistible” afirmó. Además, contó que una feria del libro que comienza es remar en contra corriente de las circunstancias y a favor de lo que necesitamos hoy en día, “es el deseo y la necesidad de apoyar este proyecto al que le deseo todo lo mejor”.

Sobre la importancia de que estos espacios culturales lleguen a las regiones, comentó que es importante que los libros circulen no solo por los circuitos más comerciales, que es relevante que el arte sea diverso, tenga opciones y que forme un tejido y ecosistema donde quepa lo grande, lo pequeño, lo habitual y lo raro, “apoyar la periferia en lo editorial me gusta, es bueno que no todo pase siempre por los mismos lugares”, resaltó.

Sobre la charla que tendrá en la Feria, contó que presentará Umbilical, un libro que se publicó hace unos meses en el país y que cuenta la historia con su pequeño hijo, “la charla será como un recital literario con el eje del viaje, un viaje con distintas escalas en diversos libros que piensen el viaje desde distintas perspectivas”.