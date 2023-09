Comunidades exigen entrega de baterías sanitarias en instituciones educativas de Cúcuta

Continúan las preocupaciones en varias instituciones educativas de la ciudad por demorar en la entrega de baterías sanitarias por parte del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC).

“Es preocupante por la cuestión de que los niños están saliendo un poco más temprano por la cuestión de que no tienen baños, dejaron ahí votado uno sabemos qué van hacer, los profesores y padres de familias estamos preocupados, por la cuestión de que no se puede dictar clases, porque los niños no tienen donde hacer sus necesidades” manifestó a Caracol Radio Freddys Vega, presidente del barrio

“En la escuela 18 de Mayo empezaron los trabajos de la construcción de las baterías sanitarias desde el mes de noviembre, dijeron que se iban a demorar como tres meses y resulta que pasó más tiempo y no se ha hecho nada”aseguró a Caracol Radio Freddy Rodrígez, edil de la comuna 5.

Las comunidades educativas manifiestan que algunos baños portátiles fueron instalados, pero estos no cuentan con agua, lo que ocasiona que no presten el servicio adecuadamente.

Por otra parte, celebran la decisión tomada por la Procuraduría de suspender al gerente del AMC, Miguel Peñaranda “eso tenía que haber sido hace más de seis meses, ese señor no solo por el tema de las baterías sanitarias, así han quedado muchas obras inconclusas aquí en la ciudad de Cúcuta” dijo Rodríguez.