MinTrabajo inspeccionará oficinas de Rappi y a Rappitenderos

Bogotá

El ministerio estará inspeccionando las condiciones de los domiciliarios en las oficinas de Rappi y los puntos de concentración de los Rappitenderos el 19, 20 y 21 de septiembre.

Según el auto 0022, de la unidad de investigaciones especiales, “se ordena diligencias de carácter administrativo laboral, el día veinte (20) y veintiuno (21) de septiembre del 2023 a partir de las 08.00 am, a la empresa RAPPI SAS, en sus agencias, sucursales o centro de acopio o despacho, o en lugares donde el personal que participa de la actividad este cumpliendo la labor”, anota el oficio.

#TRABAJO Durante esta semana, el viceministro de @MintrabajoCol, @PalmaEdwin, realizará inspecciones a los repartidores de @RappiColombia y a las oficinas de la plataforma para constatar sus condiciones laborales. @ztatianarh pic.twitter.com/vrj3m4j1SM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2023

“Muchos de estos trabajadores y trabajadoras se accidentan sin ningún tipo de protección, hemos visto cantidad de historias en las redes sociales de estos trabajadores, que tienen un accidente de trabajo, un accidente en su moto, en su bicicleta y tienen que irse dos o tres meses a la casa sin ningún tipo de ingreso, eso no puede suceder. Por eso nosotros queremos en esta mesa de diálogo social acordar condiciones de trabajo para ellos, que les dignifique su trabajo”, explicó Edwin Palma, viceministro de trabajo y quien estuvo hoy en la primera inspección escuchando a los Rappitenderos.

Los rappitenderos también aseguran que el trato por parte de los restaurantes es denigrante. Además, uno de los puntos que falta debatir en la mesa de negociaciones entre el sindicato de Rappi y la empresa es la tarifa mínima.

“Yo trabajo con la aplicación hace 7 años, en ese entonces el pedido mínimo de restaurantes valía $3,500 pesos y el de supermercados lo pagaban a unos $5,000. Ahorita, ya me están mandando dos pedidos por $5,000, están pagando pedidos a $2,500, en el mejor de los casos, pero resulta que estuve de malas y llego a uno de esos restaurantes y el producto no lo hay o el restaurante está cerrado,entonces me cancelan el pedido. Realizo el otro y al finalizar los domicilios resulta que me pagaron $1,200″, explicó uno de los domiciliarios.

Los trabajadores también están en contra de una nueva modalidad de la plataforma llamada “Autoaceptación”, donde deben aceptar pedidos a cualquier lugar sin importar las distancias de los recorridos. Aseguran que si no se registran en “Autoaceptación” no pueden recibir ningún otro pedido.

El pasado 13 de septiembre, el sindicato Unidapp y la plataforma llegaron a un acuerdo que incluye la participación de Rappi en el pago de aportes a salud y pensión en un 60%, frente a un 40% a cargo del trabajador y también deberá hacerse cargo del 100% de los aportes al sistema de riesgos laborales.