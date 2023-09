“Hay que recuperar la ciudad desde el orden”: Fernando Murillo

Ibagué

El candidato a la Alcaldía de Ibagué Fernando Murillo Orrego avalado por el movimiento ciudadano ‘Ibagué Adelante’ participó en una nueva sesión de los conversatorios denominados UniversiDiálogos donde habló de seguridad, generación de empleo, planeación de la ciudad y promoción de oportunidades para los jóvenes además del plan de mejoramiento de servicios públicos.

Murillo afirmó que la ciudad se tiene que proyectar a 50 años y cada cuatro años al gusto del gobernante de turno. Mencionó que bajo su gobierno generará amplios espacios de diálogo y concertación con todos los sectores de la comunidad ibaguereña para construir la visión de la ciudad.

El exoficial de la Policía Nacional quien durante su trayectoria ocupó cargos como el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Policía en el Valle del Cauca, director nacional del Gaula y la Dijín, también habló de seguridad y la proyección que tiene para la ciudad.

“Cuando hablamos de seguridad no es hablar solamente de tener más uniformados, más cámaras tenemos que abordarlo de manera integral. Desde oportunidades de empleo, generación de oportunidades para los jóvenes pero también contar con un moderno sistema de seguridad soportado en inteligencia artificial que es lo que se está empleando hoy en el mundo. Las cámaras son apenas un elemento”, dijo Murillo.

“Hoy tenemos que recuperar la ciudad desde el orden siempre pensando en el bienestar del ciudadano. La comunidad me insiste en el abandono de los parques, los andenes, la desbordada invasión del espacio público y el mal parqueo. El general Murillo no ha venido a ser un alcalde sino un gerente que esté en la calle dialogando con la gente por eso estoy realizando un trabajo independiente sin el apoyo de grupos políticos que me generen una limitación a mi gobierno”, sostuvo el aspirante a la Alcaldía de Ibagué.

Murillo alertó por la incursión en Ibagué de dineros que serían provenientes de grupos delincuenciales y cuyos responsables tendrían la misión de realizar actividades de lavado de activos en la ciudad.

Frente al tema del emprendimiento y la generación de empleo manifestó que el mandatario local debe liderar un punto de encuentro entre los empresarios y las instituciones educativas para lograr articular los intereses de cada sector con el fin de detectar la pertinencia de cada uno de los programas de formación.

Reviva la transmisión del conversatorio en la Universidad de Ibagué.

