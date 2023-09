¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Así se puede encomendar a ellos

Los seres celestiales, especialmente los ángeles y arcángeles, se han encargado de proporcionarle protección y una guía a la humanidad; pues hacen parte de varias religiones alrededor del mundo y cumplen una función especial en cada una de ellas. En el caso del cristianismo, son considerados mensajeros de Dios y, sus múltiples manifestaciones hacia las personas, son estudiadas desde la angelología. A su vez, una de las dudas más comunes sobre estos seres celestiales es su diferencia, ya que no representan el mismo rol en la espiritual. Por ese motivo, aquí le contamos cuáles son sus disimilitudes y más datos que debería conocer:

¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel?

Si bien es conocido que todos tendríamos un ángel guardián, que puede variar según la fecha de nacimiento, es porque existen múltples ángeles, ya que su concepto es más amplio y realizan una variedad de tareas dentro de la tradición religiosa, mientras que los arcángeles son “ángeles principales”, es decir, que ocupan un rango superior dentro del grupo general de los ángeles.

De esta manera, la diferencia radica principalmente en la jerarquía celestial, pues los arcángeles estarían en un rango mayor dentro de esta y se les serían confiadas tareas más escecíficas, como los 7 arcángeles, que se enfocan en roles diferentes y que también guían a las personas de acuerdo a su fecha de nacimiento y signo zodiacal.

¿Cómo encomendarse a los ángeles y arcángeles?

Como se ha mencionado, estos seres celestiales pueden tener diversos roles de protección y guía en la humanidad, desde ser una fuente de inspiración para el azar, como los números que ha destinado la angelología para los ángeles, y que las personas juegan en la lotería, hasta la manera de conectarse con los arcángeles para sanar heridas emocionales y mejorar otros aspectos de la vida. Teniendo eso en cuenta, y sabiendo que cada ser tiene un rol distinto, le contamos cómo puede hacer un ritual religioso general para encomendarse a ellos:

La forma más sencilla de conectarse y encomendarse a los ángeles es a través de la oración. ACI Prensa, uno de los portales religiosos más importantes a nivel global, cita esta oración para encomendarse y agradecer a los ángeles guardianes:

“Oh Ángel Santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida: yo te doy gracias, Santo Ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo; por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, oh glorioso protector mío: defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial. Amén.”

A su vez, se recomienda meditar en la presencia de los ángeles y, en caso de tener una necesidad personal específica, pedir ayuda a un arcángel específico, según su rol en la espiritualidad.