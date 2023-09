Oración al señor de los Milagros: historia y cómo hacerla correctamente

Según la Basílica del señor de los Milagros de Buga, la historia se remonta al año de 1550, época en la que Buga solo era un pequeño caserío. La protagonista fue una indígena anciana que tenía la ilusión de comprarse un crucifijo, para lo cual ahorró 70 reales, dinero que le daría a un cura párroco para que le hiciera el favor.

Cuando iba camino a hacer la diligencia, se encontró con un hombre, padre de familia, que lo iban a meter preso por deber 70 reales y no tenía con qué pagarlos. Al ver esto, la anciana, que tenía como único oficio lavar ropa, se llenó de tristeza al ver la situación y le dio su dinero al sujeto que lo necesitaba.

Días después, la mujer se encontraba lavando algunos ropajes en el río, cuando de repente a sus manos llegó un pequeño crucifijo, que recogió con la mayor devoción y lo guardo como su joya más preciada en una caja de madera.

Una noche escuchó unos golpes en aquella caja que improvisó para guardar el crucifijo, cuando fue a ver qué estaba pasando se percató que había aumentado su tamaño, con caja y todo. Al comienzo no creyó en esto, sin embargo, continuó creciendo hasta lograr el metro de altura.

En el momento que le comentó esto al sacerdote del pueblo y a las personas más importantes del pueblo, estos se dieron cuenta que la señora no tenía medios para pagar una imagen así y decretaron que se trataba de un milagro, razón por la cual se le denominó como el milagroso de Buga. Actualmente, el crucifijo mide 1,70 metros de altura y 1,30 de ancho.

La gente comenzó a tener bastante devoción, ya que hizo varios milagros, especialmente en personas enfermas que necesitaban sanidad. A continuación le damos la oración y le contamos cómo hacerla.

Oración oficial al Señor de los Milagros

Antes de llevar a cabo esta oración, es importante que tenga presente cuál va a ser la petición que hará, recuerde que puede pedirle sobre cualquier cosa y luego, con mucha fe recite las siguientes palabras:

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

Oración al Señor de los Milagros para los enfermos

Esta oración es una petición muy especial para aquellas personas que necesitan una sanidad urgente, al igual que la anterior hágala con mucha fe:

Señor de los Milagros, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, inspira mi oración para implorarte con fe mi salud y la de mis seres queridos.

Reconozco, Señor, mi indignidad, pero confió en que “una sola palabra tuya bastará para sanarme”. Tengo la seguridad de que tú me escuchas como has atendido las plegarias de los incontables peregrinos que han alcanzado de ti paz y bienestar, salud y perdón.

Al verte clavado en la cruz, Señor de los Milagros, reconozco el misterio del infinito amor con que derramaste tu sangre por mí, para devolverme la vida y salvarme. Quiero unirme a tu cruz, aceptando con amor los sufrimientos que trae la vida y ofrecerlos por la salvación del mundo.

Señor de los Milagros, atiende favorablemente esta súplica confiada. Amén.