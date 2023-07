Oraciones poderosas para hacer en los 5 días de la semana

Para muchos creyentes, la mejor manera de iniciar y terminar los días, es agradecer con una corta oración. Esta costumbre, que es común en distintas religiones, permiten realizar una reflexión de la jornada, agradecer por los privilegios y pedir por los sueños y deseos.

Las oraciones son la manera en la que los creyentes buscan una comunicación con su dios. Algunos realizan ciertos rituales como persignarse, en el caso de los católicos, o arrodillarse para disponerse a este momento.

En religiones como el Islam, la oración es parte fundamental de la vida de los creyentes y hace parte de la vida pública; sin embargo, en el cristianismo esta acción parte de la intimidad y de regocijo de cada uno de los feligreses.

Oración para la semana

Aquí le compartimos una serie de oraciones que puede emplear para iniciar cada uno de los días de la semana laboral, de lunes a viernes, para agradecer y pedir al Dios que profese.

Las siguientes oraciones fueron extraídas de publicaciones de la cuenta de TikTok laoraciondehoy qué comparte contenido destinado a los creyentes, con oraciones para todos los días.

Oración para el lunes

“Señor mío y Dios mío, en esta mañana me despierto con ilusión y alegría para darte gracias, porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias por la noche que ya pasó y este nuevo día que empieza. Gracias, señor, por todo lo que tú me das y por todas las maravillosas bendiciones que tú has puesto en mi camino”.

Oración para el martes

“Señor, quiero entregarte este martes que comienza, mis planes y todos los anhelos. Por favor ilumíname con tu radiante luz, tómame de la mano y guíame en cada paso que dé. Amado Dios, en esta oración también quiero pedirte por la felicidad, prosperidad y la salud de mi familia”.

Oración para el miércoles

“Amado Dios, mi fiel amigo y mi constante compañía: en la mañana de este miércoles te doy gracias por concederme la oportunidad de vivir un día más bajo tus cuidados, bajo la luz y tu bendición. No podría empezar esta jornada de otra manera que no sea agradeciendo por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí”.

Oración para el jueves

“Señor mío y Dios mío, un nuevo amanecer ha llegado y en este momento yo me acerco hasta ti para elevar una oración de esperanza y darte gracias por este nuevo día que tú me regalas para vivir”.

Oración para el viernes

Gracias padre por la ficha de este nuevo amanecer, por la vida, por el aire que respiro, por mi hogar, por mi familia y por todos los hermosos regalos con los que tú colmas mi existencia. Señor, quiero pedirte que me acompañes a lo largo de todo este día, que a cada instante yo pueda sentir cálido cobijo de tu presencia”.

Oración para iniciar la semana

“Amado Dios, gracias por darme la dicha de despertar en esta nueva semana y vivirla en compañía de mi familia y las personas que amo. Qué hermoso es ser tu hijo y poder vivir en medio de las hermosas bendiciones y regalos que tú nos concedes con bondad y generosidad”.