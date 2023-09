Candidato y secretario de Desarrollo protagonizan pelea en la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga Jorge Figueroa Clausen y el secretario de Desarrollo Social de la capital santandereana, Jorge Neira, protagonizaron una discusión en las instalaciones de la administración municipal.

Los hechos ocurrieron al momento que el aspirante político llegó a la oficina del secretario para reclamarle por el presunto apoyo a los candidatos Horacio José Serpa, Jaime Andrés Beltran, Luis Roberto Ordóñez y Fabian Oviedo.

“Se robaron la plata, se robaron la plata. Soy un ciudadano, esta es la alcaldía de Bucaramanga y tengo derechos”, dijo Figueroa Clausen cuando le pidieron que se retirara de la oficina de Neira.

Por su parte el secretario de Desarrollo rechazó los ataques del aspirante, razón por la que tuvo que pedirle apoyo a la Policía para que sacaran del recinto al candidato político.

“Es momento que las personas como este señor se olviden que esto es una finca, esto no es una finca. La función publica exige que se respete al equipo de trabajo. Yo pido que recuerden que esto no es una monarquía, aquí no nos estamos siguiendo por los apellidos de nadie”, señaló el funcionario.

Asimismo el secretario denunció que ya son cerca de 6 veces que el candidato Figueroa se acerca a la alcaldía de Bucaramanga a lanzar insultos contra los funcionarios que trabajan allí.