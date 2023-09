Técnico de equipo que protagonizó trifulca en Barranquilla, rechazó acusaciones de hurto

El entrenador del equipo Boca Junior de Soledad, que protagonizó una pelea en el estadio Moderno con jugadores del Maracaneiros de Bogotá, en medio de un torneo sub-17, se pronunció rechazando los señalamientos por hurto de las pertenencias del equipo visitante.

De acuerdo con Adalberto Mendoza, entrenador de Boca Junior, la pelea que quedó registrada en videos que circulan en las redes, se desencadenó por un gesto, al parecer grotesco, por parte del entrenador del equipo contrario, durante la celebración de un gol.

Mendoza reconoció que lo ocurrido, provocó a los jóvenes del equipo soledeño, llevando la situación a las agresiones en la cancha, cuando todavía faltaban ocho minutos para terminar el partido, que se disputada en el estadio Moderno Julio Torres, al sur de Barranquilla.

Sin embargo, el entrenador rechazó las denuncias por hurto, asegurando que no era posible que los jugadores precedentes de Bogotá, tuvieran las maletas en el estadio, ya que no viajaban el mismo día. Además, dijo Mendoza, que tras lo ocurrido, les ofrecieron ubicarlos en una zona del estadio, mientras esperaban el transporte.

“Les dijimos para habilitarlos en el lugar porque estaba serenando y venía otro partido en el estadio y les dijimos que se quedaran cómodos, pero después en la noche vimos que estaban diciendo que los habían retenido y no es así. No hubo robo, no hubo armas y no hubo la gente que dicen que más de 80 personas”, aseguró.

Sobre el caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que en medio de los confusos hechos, se habrían extraviado pertenencias de los jugadores visitantes, pero las mismas fueron posteriormente recuperadas.

Finalmente el entrenador precisó que alegarán y emprenderán acciones, teniendo en cuenta que varios jugadores terminaron lesionados con fracturas.

LEA TAMBIÉN: No hay personas atendidas por consumo de fentanilo: Secretario de Salud de Barranquilla