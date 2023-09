“El POT de Tunja se volvió un tema político”: Consejo Territorial de Planeación

Tunja

Tras no concertase el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) entre el municipio y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la exgerente de Camacol e integrante del Consejo Territorial de Planeación, Martha Esperanza García, quien también participó en el primer POT que tuvo Tunja hace 22 años, manifestó: “hay una preocupación inmensa por todo lo que está pasando en nuestro departamento”.

“Si bien, hay aspectos técnicos que concertar por parte de Corpoboyacá que quedaron faltando, sí se pude percibir que ese tema del POT se volvió un tema político, que es muy peligroso para la ciudad, porque estamos expuestos a que los partidos de este departamento manipulen un instrumento que realmente es para mejorar la calidad de vida de todas las personas de Boyacá”, expresó la integrante del Consejo Territorial de Planeación.

Especificó que en el país, Boyacá es el único departamento con sus tres ciudades, Tunja, Duitama y Sogamoso que no le apostaron a esta propuesta estratégica de planificación, que dé la posibilidad de fortalecer el valor de vivienda, con espacio público, “quedamos en un rezago a nivel nacional, terrible”, dijo.

“Lo de Corpoboyacá me parece que fue una cosa muy manipulada, que no fue objetiva, no estuvo bien, ¿qué va a pasar ahora? Esto va a la segunda instancia al Ministerio de Ambiente y este tendrá 30 días para resolver sobre los 3 puntos que hicieron falta, que deben ser de carácter técnico. Me imagino que Corpoboyacá tendrá que demostrar que son de carácter técnico no de forma, pero en la concertación muchos puntos eran de forma, desde cambiar un nombre o una coma; eso era vergonzoso, lo que estaba pasando en esa mesa de concertación”, expresó, Martha Esperanza García.

Asimismo, García señaló que: “Posteriormente pasará a manos del Consejo Territorial de Planeación para el concepto y tengo mis inquietudes porque es un consejo que está desintegrado, no alcanzamos a cumplir con el quórum de personas idóneas para emitir el concepto y son 1.500 hojas del documento técnico de soporte, que es muy difícil que en menos de 30 días podamos estudiarlo de manera juiciosa. A mi criterio el POT genera mucha inseguridad jurídica porque deja todo prácticamente para reglamentar, es decir, que vendrán alcaldes y secretarios que de acuerdo a los criterios se pondrá a la gente a negociar prácticamente toda la ocupación del territorio”.

Finalmente, la integrante del Consejo Territorial de Planeación calificó el POT como un detrimento patrimonial teniendo en cuenta que, desde la administración del exalcalde de Tunja, Pablo Cepeda se ha invertido en los estudios.