Adultos mayores del barrio El Bosque visitaron el Planetario JT(R) José Garzón

Una jornada llena de mucha alegría y nuevo conocimiento vivieron 30 adultos mayores del barrio El Bosque y sectores aledaños, durante una visita realizada a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” - ENAP, coordinada por la Oficina de Acción Integral, en el marco del Plan Buen Vecino.

“Para nosotros es un honor tenerlos en la institución, ellos nos acompañaron haciendo un recorrido por los diferentes monumentos conociendo un poco de las tradiciones navales” expresó el Suboficial Segundo Orlando Ramos, encargado de la Oficina de Acción Integral de la ENAP.

El Planetario JT(R) José Garzón fue el escenario para tener un viaje al universo y ver las diferentes constelaciones y fenómenos astronómicos que serán visibles durante los últimos ocho días. Esta fue la primera vez que este grupo de adultos mayores visitaron este planetario, convirtiéndose en una experiencia muy gratificante.

“Esta experiencia me ha gustado mucho, conocimos muchas cosas que no conocíamos. Les damos las gracias por este rato tan agradable. Me siento muy feliz” fueron las palabras de Mirian Navas Ballesteros, habitante del barrio Manzanillo.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ejerce su doctrina de acción integral y adelanta acciones de proyección social como universidad marítima, que acompañan la función constitucional y permite el acercamiento con la comunidad, siendo respetuosos de los derechos humanos y contribuyendo a la atención de las necesidades y el desarrollo social de la población.