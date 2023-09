“Es una gran equivocación, el concepto es demagógico”: Urbaser sobre programa Basura Cero

Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, conversó con Humberto Rodriguez, director ejecutivo de Urbaser, empresa de aseo y servicios públicos en Colombia, sobre el programa ‘Basura Cero’ propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Rodriguez asegura que esto es una gran equivocación y que el concepto del programa es muy demagógico. “Europa está planeando para el 2030-2040 llegar al 10% de basura en los rellenos sanitarios, nunca ha manejado el concepto de basura cero. Es un concepto local que vende muy bien, como logo vende muy bien, pero en la realidad es imposible”, expresó el director de Urbaser.

También, el experto afirma que el gobierno debería apostarle a la economía circular y que el problema no se resuelve a través de los recicladores y el aprovechamiento en las calles: “La gran masa de residuos no está ahí, está en los rellenos sanitarios que es el 65%”.

Según Rodriguez hay un problema de reglamentación que aún no deja operar tecnologías para ayudar a disminuir la problemática de las basuras.

“La conversación con el gobierno no ha sido fluida porque no reconoce el trabajo que estamos haciendo y nuestras propuestas. Esto no es quien propone más, es de sentarnos a conversar sobre las propuestas que están en la mesa”, aseguró Humberto Rodriguez.

Frente a los recicladores, el experto expresó que “el gobierno en la última estructura tarifaria incluyó el incentivo al reciclaje y que los recicladores sean parte del sector, pero pasaron de 5.000 a casi 30.000 recicladores informales, apoyando a la informalidad. Segundo, se han convertido en unas bodegas mafiosas que esclavizan a los recicladores pagándoles como quieran, sin protección y además en algunas regiones del país utilizan dinero del narcotráfico”.

Finalmente, Rodríguez recalcó que aún tienen disposición para conversar con el gobierno.