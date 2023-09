Lo que le preocupa a la MOE en las próximas elecciones regionales

Tunja

Alejandra Barrios, directora de la MOE, fue una de las panelistas invitada al Festival de las ideas de Caracol Radio y Prisa Media que se desarrolla en Villa de Leyva, Boyacá, durante su exposición afirmó que son tres los temas que le preocupan de cara a las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre en el país.

“Tres temas se pusieron de presente en el panel, indiscutiblemente los temas de violencia que afectan el proceso electoral, violencia de dos vías, una, grupos armados ilegales y el impacto que tiene la presencia de ellos en temas de constreñimiento al elector en el nivel local, dos, la seguridad de los candidatos y de los funcionarios públicos que acompañan el proceso electoral, eso es fundamental para que puedan estar en los territorios y garantizar las elecciones; segundo tema, todo lo que tiene que ver con irregularidades o delitos electorales, de manera específica la financiación de las campañas políticas, ese es un tema que tenemos que revisar; el tercer tema, es la necesidad de una coordinación permanente entre las autoridades del orden nacional y de éstas con los gobernadores, con los alcaldes, los alcaldes y los gobernadores son los actores principales en la gobernanza de las elecciones y necesitan todo el apoyo, necesitan los recursos pero también la posibilidad de un diálogo tranquilo, abierto sobre las dificultades que se tienen”, explicó.

Habló de la realidad en el país y les pidió tanto al gobierno como a las demás autoridades electorales, que sean prudentes y precisos en la información que entregan para no generar lo que denominó el fenómeno de “una profecía autocumplida”.

“En un proceso electoral donde están en competencia las emociones, las sensaciones, cualquier información, el tono con lo que se da, el contenido de lo que se dice, genera un impacto frente a la seguridad de lo que va a pasar en las elecciones y la legitimidad de las mismas”, indicó.

“La invitación de la MOE es a las autoridades a ser muy precisos en lo que están diciendo, no es generalizada la violencia en el país, no hay una afectación general por la violencia en el proceso electoral (…) no están desbordados los delitos electorales (…) hay que ser muy precisos en la información porque una de las mayores preocupaciones que tenemos, es que se genere eso que se denomina – una profecía autocumplida – que por estar señalando que todo está desbordado, lo que se termine generando es una acción de desbordamiento por parte de candidatos o de ciudadanos”, finalizó.