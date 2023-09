Jacqueline Perea denuncia presunta manipulación de encuestas para Alcaldía de Cartagena

En tono enérgico la candidata a la Alcaldía de Cartagena de Indias, Jacqueline Perea Blanco, se pronunció esta mañana sobre la encuesta de intención de votos en Cartagena de Indias, revelada por CM& en su emisión de ayer 14 de septiembre.

Perea Blanco, señaló que una muestra de 410 personas no mide el verdadero sentir del pueblo y que esto es una artimaña de la clase política que a punta de encuestas direccionadas quieren callarla.

“A mí no me ponen a temblar esas encuestas hechas a la medida de la Pinedo y de Dumek Turbay. Yo seré la alcaldesa del pueblo, no de una clase politiquera corrupta que hace acuerdos bajo la mesa. Este domingo comienzo a decir que hay detrás de cada candidato y quienes son los bandidos que los apoyan”, sentenció Perea Blanco.

La candidata de la Nueva Fuerza Democrática, advirtió además que, “todos somos víctimas de una clase política corrupta y los vamos a denunciar porque se han robado la plata del erario y ahora compran hasta la conciencia de la gente. Le tienen miedo a mi opinión y por eso quieren callarme, Turbay, Pinedo y Julio Bejarano ahora voy por ustedes, retaron a una mujer con pantalones y me encontraron”, anotó Jacqueline Perea Blanco.