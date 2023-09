¿Cuál es la situación de las empresas en Colombia? Líderes analizan

Desde el Instituto Humboldt, en Villa de Leyva, los expertos analizan la situación de las empresas en Colombia en el marco de la tercera edición del Festival de Ideas de Prisa Media, una iniciativa que busca la conversación entre los principales líderes de opinión, el del país sobre los temas que afectan a Colombia.

Durante el primer día de Festival, uno de los módulos tocó el tema del papel político de los empresarios y la situación que viven actualmente las empresas en el país. Este foro contó con la participación de Juan Carlos Restrepo, director de Lex en Bat en Colombia; María Claudia Lacouture, directora de Aliadas; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Fabián Hernández, presidente de Movistar e Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2023 hay 1.854.000 empresas activas en el país que se ubican principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, de las cuales 165 se conformaron entre enero y junio de 2023, una disminución del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2022.

Por otro lado, según la encuesta de Opinión Industrial de la Andi, la percepción de los empresarios colombianos sobre el clima de negocios del país se ha deteriorado significativamente, pues el porcentaje de los empresarios que consideran que la situación actual de la compañía es buna pasó del 78,1% en junio de 2022, al 59,6% en junio 2023.

Con base en ese panorama, se plantea la incógnita sobre si hay una relación tensa entre el gobierno de Gustavo Petro con el empresariado colombiano, situación analizada por los expertos.

¿Cuál es la situación de las empresas en Colombia?

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, uno de los empresarios que ha hablado constantemente sobre la relación entre el empresariado y el presidente Gustavo Petro y la supuesta división, aseguró que: “Yo no siento que en muchos de los temas empresariales el gobierno esté pidiendo cosas que no hayamos pensado o cosas que no estemos haciendo”.

Aseguró que aunque hay algunos puntos, como los temas ambientas, la superación de la pobreza y la equidad, que se encuentran en la parte superior de las agendas tanto del plan de gobierno y de los objetivos de los empresarios colombianos, el gremio sí espera establecer mecanismos de diálogo más fluidos, el principal reto.

Por otro lado, Juan Carlos Restrepo, aseguró que una de las principales características del empresariado colombiano es la adaptabilidad que les permite seguir siendo uno de los sectores económicos más importantes del país sin necesidad de entrar en confrontación con el gobierno, sea cual sea su posición ideológica, sin embargo, aseguró que el gobierno debe entender que sus objetivos no van en contravía con lo que quiere el sector empresarial.

“Si el gobierno entendiera que sus iniciativas las puede sacar delante de la mano de la sociedad civil, de la mano de los empresarios, eso no va en contra de su filosofía, eso va a favor de que su filosofía salga adelante con hechos concretos y pueda el gobierno mostrar unos logros y llevar al país unos pasitos más adelante”, aseguró el director de Lex en Bat en Colombia.

Igualmente, María Claudia Lacouture, directora de Aliadas, aseguró que aunque existen retos, más allá de eso hay un objetivo común que es darle viabilidad a un país y afirmó que no hay necesidad de que los empresarios y el gobierno vayan en direcciones apartes, y aunque históricamente ha habido líneas comunes siempre hay un cómo diferente.

En conclusión, aunque parezca que el gobierno y el empresariado van hacia direcciones diferentes, la realidad es que desde ambas partes se está trabajando por el desarrollo y crecimiento económico del país, y eso seguirá siendo así sin importar la corriente política que llegue a la presidencia de la república.

Sin embargo, los expertos hacen un llamado a que esta construcción del país se haga desde el diálogo, escuchando y comprendiendo el actuar de cada una de las partes.